Tunisie: EST-ASS (2-0) - La note aurait pu être plus salée !

Déterminés à aligner la passe de deux devant leur public à Radès après la victoire ramenée de Kairouan la semaine dernière, les "Sang et Or" ont opté dès le départ pour un jeu orienté totalement vers l'offensive. A peine quatre minutes de jeu et voilà qu'on assiste à la première frayeur au sein de la défense cap-bonaise : une reprise de la tête de Tougaï qui passe légèrement à droite de la cage de Ben Chérifia.

Sept minutes plus tard, les joueurs de Soliman montent à l'attaque : servi de la gauche par Mannoubi Haddad, le tir croisé à ras de terre de Yassine Kassah frôle le montant droit des filets de Béchir Ben Saïd (11').

Les "Sang et Or", beaucoup plus entreprenants, se montrent de plus en plus dangereux : servi sur un plateau en pleine surface de réparation par Youssef Belaïli qui le met nez à nez avec Moez Ben Chérifia, Achref Jabri rate un but tout fait en tirant dans les mains du portier cap-bonais (16'). Une deuxième alerte qui en dit long sur les intentions des camarades de Yassine Meriah qui multiplient les tentatives, afin de dominer les débats, mais sont tombés sur une solide défense cap-bonaise qui leur a donné du fil à retordre.

Mais à force de subir le jeu de leur adversaire, les cap-bonais ont fini par encaisser le coup dans le temps additionnel de la période initiale : un corner tiré à la perfection par Youssef Belaili et Yan Sasse de reprendre directement de la tête dans la cage (45'+2). Un but venu soulager les Espérantistes, heureux de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps avec un ascendant précieux.

Un deuxième but et de multiples ratages...

De retour des vestiaires, les Cap-bonais ont tenté de revenir dans le match. Mais les quelques tentatives, à l'instar du tir dévié en corner de Yassine Kassah (51'), n'étaient pas suffisantes pour déstabiliser la défense de Béchir Ben Saïd.

Dans le camp "sang et or", on était conscient qu'au vu du volume de jeu développé, un deuxième but, voire plus, était possible. Et à vrai dire, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, à l'image de l'interception en deux temps de Ben Chérifia pour arrêter la puissante frappe de Jabri (60'). Ce même Achref Jabri est revenu à la charge quelques minutes plus tard, servi par la nouvelle recrue Kouceila Boualia, mais l'avant-centre espérantiste a vu son tir dévié en corner par le portier cap-bonais (71').

Et à force de vouloir doubler la mise, le deuxième but a fini par être marqué d'une jolie reprise de la tête de Mohamed Amine Tougaï à la faveur d'un corner soigneusement tiré par son compatriote, Youssef Belaïli (89').

Au final, les "Sang et Or" se sont contentés de deux buts. Une nette victoire, certes, sauf que la note aurait pu être plus salée.

EST : Ben Saïd, Ben Ali, Tougaï, Meriah (Taboubi 90'+2), Ben Hmida, Ogbelu, Guenichi (Dhaou 66'), Jebali (Tka 66'), Sasse (Boualia 50'), Y. Belaïli (Keïta 90'+2) et Jabri.ASS : Ben Chérifia, Abed, Konaté, Bousetta, Ngankou, Jouidi, Kassah (Ferchichi 70'), F. Belaïli (Maatougui 46'), Hichri, Jebabli et Haddad.