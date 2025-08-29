Ile Maurice: Cyclisme - Toréa Célestin, le plus rapide au sprint final

Toréa Célestin a goûté à nouveau au succès dimanche dernier. En effet, le champion de Maurice sur route 2025 s'est imposé dans le Circuit de Saint Antoine en réglant les deux Samuel Dupuy et Quevauvilliers, au sprint. Tous trois ont été crédités d'un temps de 1h45:24 pour les 70 kilomètres.

Les coureurs des catégories Open 2-3, U19, U17, Access et Masters avaient 14 tours d'un circuit de 5 kilomètres à effectuer. Comme souvent sur ce tracé, les attaques ont été nombreuses. «Après le Trophée des Grimpeurs lors duquel nous avions roulé pour Noah (Ong Tone), j'avais dit à mes coéquipiers que je visais ce Circuit de Saint Antoine. L'équipe a fait un travail formidable pour moi. Jeremy Raboude a été le premier à attaquer. Il a été suivi par Samuel Quevauvilliers et Samuel Dupuy mais s'est ensuite retrouvé seul. Il a du faire 6 ou 7 tours de circuit seul avant que le peloton ne revienne sous l'impulsion des coureurs du FFSC-KFC. Mais Jeremy a continué à rouler pour moi. A la fin, le sprint a été lancé par Samuel Quevauvilliers mais j'ai pu le remonter pour gagner. Je suis très content car la saison tire à sa fin et je voulais terminer en beauté», confie Toréa Célestin.

Toréa Célestin sur la plus haute marche du podium Open 2 encadré de Samuel Quevauvilliers (à g.) et Jeremy Raboude.

Celui-ci ajoute qu'à son retour du Tour de la Martinique (4-13 juillet), il se sentait un peu fatigué. «Mais par la suite, j'ai retrouvé un peu de jus et je voulais gagner ce Circuit de Saint Antoine et me préparer comme il se doit pour le Tour de la Réunion. Mais malheureusement, j'ai appris qu'il a été annulé. Je suis un peu perdu et démotivé. De plus, on n'a pas d'informations concernant la tenue des Championnats d'Afrique non plus. Il faudra trouver un autre objectif», fait-il ressortir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ceci dit, avec trois victoires sur route, soit sur le Circuit de Jinfei, le championnat de Maurice et maintenant le Circuit de Saint Antoine, Toréa Célestin est très satisfait de sa saison. «2025 a été meilleure que les saisons précédentes que ce soit pour moi ou pour mon club. Cela fait extrêmement plaisir», conclut celui qui veut prendre part à des courses à l'étranger en 2026 pour engranger le maximum d'expérience.

Résultats

Scratch (70 km)

1.Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h45:24 ; 2. Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation) m.t ; 3. Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC) m.t ; 4. Julien Cornette (BRSC) 1h45:26 ; 5. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) m.t ; 6. Adrien Toulet (VCJCC-Palco) 1h45:38 ; 7. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) m.t ; 8. Jahmie Louis (FFSC-KFC) m.t ; 9. Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) 1h45:40 ; 10. Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) m.t

Open 2 (70 km)

1.Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h45:24 ; 2. Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC) m.t ; 3. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) 1h45:38

U19 (70 km)

1.Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation) 1h45:24 ; 2. Jahmie Louis (FFSC-KFC) 1h45:38

Open 3 (70 km)

Julien Cornette (BRSC) 1h45:26 ; 2. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) m.t ; 3. Adrien Toulet (VCJCC-Palco) 1h45:38

U17 (70 km)

1.Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) 1h45:40 ; 2. Jérôme Couronne (FFSC-KFC) 1h47:36; 3. Samuel Baptiste (Ola Academy) m.t

Access (70 km)

1.Fabien Noelette (Moka Rangers SC-ENL) 1h46:50 ; 2. Émilien Modeliar (VCP-Terra Foundation) 1h48:30 ; 3. David Ragotin (Péreybère SC) 1h53:03

Masters 2 et 3 (70 km)

1.Christophe Harel (MRSC-ENL) 1h46:40 ; 2. Richard Précieux (VCP-Terra Foundation) 2h00:50

Master 1 (70 km)

1.Antoine Gehin (VCJCC-Palco) 1h53:03

Féminine plus de 17 ans (70 km)

1.Julie Staub (FFSC-KFC) 1h53:03

U15 (30 km)

1.Gunsley Martin (FFSC-KFC) 53:16 ; 2. Remi Mariette (FFSC-KFC) m.t ; 3. Esteban Bucktorah (Ola Academy) 53:23

Féminines moins de 17 ans (30 km)

1.Estrella Nizelin (AC Constance) 58:02 ; 2. Syona Naiko (AC Constance) 1h08:05