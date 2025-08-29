Afrique: Banque africaine de développement - Le nouveau président, Sidi Ould Tah prête serment le 1er septembre 2025

Le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Groupe de la Banque africaine de développement organisent la cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau président de l'institution, Sidi Ould Tah, le lundi 1er septembre 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Selon un communiqué de presse, l'événement sera présidé par Ludovic Ngatsé, ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale de la République du Congo en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, également gouverneur pour le Congo.

Cet événement historique, renseigne la même source, marquera la transition de leadership à la tête de la plus importante institution financière multilatérale du continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Le nouveau président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, 60 ans, ressortissant de la République islamique de Mauritanie, a été élu le 29 mai 2025 à Abidjan, par les gouverneurs du Groupe de la Banque représentant les 81 pays membres (54 africains et 27 non-régionaux) avec 76,18 % des voix face à quatre autres candidats. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina, dont le mandat de dix années s'achève après une décennie de réformes et de réalisations majeures pour le développement du continent », rappelle le document.

Sidi Ould Tah prêtera serment devant les gouverneurs du Groupe de la Banque : ministres des Finances, ministres du Plan, gouverneurs de banques centrales et deviendra le neuvième président de l'institution.

La cérémonie d'investiture verra la participation de Alassane Ouattara, président de la république de Côte d'Ivoire, de Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, des chefs de gouvernement, des représentants des chancelleries, d'institutions internationales, des partenaires au développement, des diplomates, des acteurs du secteur privé et de la société civile, des membres du Conseil d'administration ainsi que le personnel du Groupe de la Banque africaine de développement.

Selon le communiqué, la cérémonie de passation constituera un moment de forte portée symbolique, réaffirmant l'engagement du Groupe de la Banque à promouvoir une Afrique plus prospère, inclusive et résiliente, et marquera une étape majeure dans la gouvernance du Groupe de la Banque africaine de développement.

Économiste de renom, Sidi Ould Tah, possède une longue expérience dans la gestion du financement du développement et la coopération internationale. Avant son élection, il était président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), poste qu'il occupait depuis 2015. Il a également exercé plusieurs hautes fonctions gouvernementales en Mauritanie, notamment comme ministre de l'Économie et des Finances.