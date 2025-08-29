Cote d'Ivoire: Retour sur investissements - La Société Multinationale de Bitume allouera à ses actionnaires un dividende annuel brut de 5,456 milliards FCFA.

Au titre de l'exercice 2024, les actionnaires de La Société Multinationale de Bitumes (SMB), qui produit et commercialise des bitumes, mettra en paiement le 15 septembre 2025, au titre de l'exercice 2024, un dividende annuel brut de 5,456 milliards de FCFA, ont informé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital comportant 7 795 200 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 700 FCFA. a ce dividende, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 616 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 630 FCFA).

Selon les dirigeants de la BRVM, la fermeture des registres étant fixée au lundi 15 septembre 2025, le titre SMB Côte d'Ivoire cotera ex dividende à partir du jeudi 11 septembre 2025 Par rapport à son cours de 9 700 FCFA du mercredi 27 août 2025, l'action SMB Côte d'Ivoire a un rendement de 6,35% pour les personnes physiques et 6,49% pour les personnes morales.

L'exercice 2024 n'a pas été fameux pour la SMB qui a réalisé un résultat net de 8,698 milliards de FCFA contre 17,255 milliards de FCFA au 31 décembre 2023, soit une baisse de 50%.

Quant au chiffre d'affaires, il est en baisse de 11,13% à 229,061 milliards FCFA contre 247,646 milliards FCFA en 2023.

Durant la période sous revue, les achats de matières premières et fournitures se sont repliés de 28%, se situant à 161 milliards FCFA contre 222 milliards FCFA en 2023. Concernant les charges externes, elles ont augmenté de 486 millions de FCFA, s'établissant à 15 milliards FCFA contre 14,36 milliards FCFA en 2023.

Quant à la valeur ajoutée, elle a baissé de 53% s'élevant à 16 milliards FCFA contre 37,29 milliards FCFA en 2023.

Pour leur part, les charges de personnel ont baissé de 36% à 4,520 milliards FCFA contre 7,014 milliards FCFA en 2023.

L'excédent brut d'exploitation a enregistré une forte baisse de 57% avec un solde passant de 30,28 milliards FCFA en 2023 à 13,03 milliards FCFA un an plus tard.

Une baisse similaire est relevée pour ce qui est du résultat d'exploitation avec un niveau s'établissant à 12,03 milliards FCFA contre 28,58 milliards FCFA en 2023(-58%).

La même tendance baissière caractérise le résultat des activités ordinaires qui se situe à 12,44 milliards FCFA contre 25 milliards FCFA en 2023 (-50,07%).