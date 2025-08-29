Afrique de l'Ouest: UEMOA - Bonne tenue de l'activité des services marchands financiers et non financiers en mai 2025

29 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

D'un mois à l'autre, les services marchands non financiers dans l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) se sont accrus de 4,7% en mai 2025, après une hausse de 5,2% un mois plus tôt.

D'après la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), concernant les services financiers, ils se sont renforcés de 1,3% en mai 2025, après une augmentation de 2,5% enregistrée le mois précédent.

En glissement annuel, la Bceao fait savoir que les services marchands non financiers ont progressé de 8,6% en mai 2025, après un accroissement de 7,4% en avril 2025.

L'amélioration du chiffre d'affaires dans les services est observée notamment au Niger (+13,6%), au Sénégal (+10,6%), en Côte d'Ivoire (+9,2%), au Bénin (+5,5%), au Burkina (+5,2%), au Togo (+4,5%), en Guinée-Bissau (+4,3%) et au Mali (+3,3%).

S'agissant des services financiers, le chiffre d'affaires s'est renforcé de 16,6%, en rythme annuel. Une amélioration est observée dans l'ensemble des pays, à savoir le Sénégal (+19,4%), le Niger (+17,5%), le Mali (+17,1%), la Côte d'Ivoire (+16,1%), le Bénin (+15,6%), le Togo (+15,3%), le Burkina (+13,3%) et la Guinée-Bissau (+5,7%).

