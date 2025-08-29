Madagascar: « La balançoire » - Les gérants français de la boîte de nuit recherchés activement

Deux boss de la célèbre boîte de nuit « La balançoire » font actuellement l'objet d'avis de recherches. La section des recherches criminelles de la gendarmerie a émis publiquement les documents avant-hier. Ardile Rolland François et El Quardi Ilias, tous deux de nationalité française, sont activement recherchés pour tentative d'assassinat, menaces avec arme à feu et coups et blessures volontaires.

Ils ont leur dernière adresse connue aux locaux de la Balançoire à Morarano Alarobia. De sources concordantes, il y aurait eu une invective qui s'est soldée par une altercation dans un endroit à Antaninarenina, dans la nuit du mardi à mercredi.

Ce qui fait que le lieu de l'incident n'a pas été dans le night-club à Morarano Alarobia, Rapidement, dans la soirée du mercredi, l'avis de recherche a été émis et publié par la brigade des recherches criminelles via le compte officiel de la gendarmerie de la circonscription d'Antananarivo qui gère la communication numérique de cette entité dans la province. On parle d'un autre ressortissant français dans la partie civile, celui qui a porté plainte à Fiadanana. Quid de l'autorisation de port d'armes des deux gérants ?

S'agit-il encore une fois de règlements de comptes entre les puissants étrangers dans la capitale ? Autant de questions tournent sur cette affaire qui est devenue virale dès la publication des avis de recherches. Les deux personnes étant introuvables pour le moment, les limiers attendent une coopération des autres entités des forces de l'ordre et du public pour balancer ces deux grands hommes du night-club La balançoire.