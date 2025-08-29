Madagascar: Todisoa Andriamampandry - « Collège électoral incomplet pour les sénatoriales »

Réélu député dans le Vème arrondissement, ancien DG du MEN, ex-Adjoint au maire de la CUA, ancien doyen de la faculté EGS et enseignant-chercheur, Todisoa Andriamampandry a assez d'expérience pour dire qu'il faut au préalable procéder à une réforme électorale préalable avant la tenue des sénatoriales. À son avis, « le respect de la loi et la crédibilité des institutions doivent primer sur les calculs politiques ».

Textes clairs

Le député élu dans le VIème arrondissement de Tana martèle que « les textes sont clairs : il faut d'abord procéder à l'élection des chefs et conseillers régionaux, puis des chefs de province et conseillers provinciaux avant d'organiser les sénatoriales ». Et de faire remarquer que « le cas des chefs de Région, constitue une irrégularité », alerte-t-il. Il appelle ainsi à régulariser les mandats communaux, régionaux et provinciaux, rappelant que plusieurs communes n'ont toujours pas de maires élus.

Manipulations électorales

Le député n'épargne pas la Commission électorale nationale indépendante (CENI), jugée « affaiblie et décrédibilisée » tant au niveau national qu'international. Accusée de « manipulations des résultats », la CENI ne serait plus, selon lui, en mesure de garantir des élections transparentes. D'où la nécessité d'une réforme en profondeur, associant acteurs politiques, société civile et partenaires techniques.

Dialogue politique

Todisoa Andriamampandry insiste sur l'urgence d'un dialogue politique inclusif tout autour d'un code électoral unique, de l'enrôlement biométrique des électeurs, et de la transparence bureau par bureau des résultats. « Il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi proposer », déclare-t-il. Faisant écho au mouvement TIM - Firaisankina qui se dit disposé à participer à l'élaboration d'un cadre électoral crédible.

Étape par étape

En somme, l'élu estime que les sénatoriales ne peuvent se tenir sans réforme préalable du système électoral. « Il faut d'abord bâtir les fondations, puis avancer étape par étape », suggère-t-il. En appelant à la tenue d'un dialogue national pour éviter toute décision unilatérale.

Pour Todisoa Andriamampandry, la réforme électorale ne se limite pas à une exigence technique : c'est une condition de stabilité politique et de restauration de la confiance des citoyens envers les institutions. « Transparence, biométrie et code électoral unique : voilà les trois priorités », a-t-il conclu.