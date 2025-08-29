Madagascar: Journalistes français - Le ministère de la Communication pointé du doigt par TV5 Monde

La Société des journalistes de TV5Monde a condamné « avec la plus grande fermeté » les menaces formulées par les autorités malgaches à l'encontre des deux journalistes françaises, Gaëlle Borgia et Pauline Le Troquier. Dans une déclaration officielle publiée le 22 août dernier, l'organisation a dénoncé des « pressions inquiétantes » qui s'exercent depuis la mi-juillet sur les deux correspondantes.

Ces intimidations font suite à une enquête menée par les journalistes sur des cas d'intoxications alimentaires mortelles lors d'une fête d'anniversaire, qui avaient entraîné la mort de 32 personnes, selon cette déclaration de l'organisation française. Leurs investigations, en apportant des éléments contraires à la version avancée par les autorités, ont ravivé les tensions avec le pouvoir en place.

Selon la déclaration, le ministère de la Communication malgache a adressé des courriers à TV5Monde et à RFI, exigeant le remplacement immédiat des deux journalistes. Le ministère a également menacé les journalistes de poursuites judiciaires, toujours selon cette déclaration, invoquant des faits qualifiés de « délit de presse » et de « troubles à l'ordre public ».

Face à cette situation, la Société des journalistes de TV5Monde appelle les autorités malgaches à « cesser toutes pressions ou tentatives d'intimidation » et à « garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier ». L'organisation réaffirme ainsi son soutien à ses deux correspondantes, soulignant qu'aucune investigation journalistique ne saurait justifier de telles menaces.