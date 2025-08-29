Madagascar: Toamasina II - Un fugitif retrouvé mort par balles

29 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un homme recherché par la police et blessé par balle lors d'un affrontement il y a plusieurs jours a été retrouvé mort. Connu sous le nom de Philiastre, il s'agit d'un membre notoire d'un gang de malfaiteurs.

Le 22 août 2025, Philiastre a été blessé par des tirs de la Police nationale durant une confrontation à Ambalakisoa, près de Toamasina. Il était parvenu à prendre la fuite après l'incident, et on ignorait où il se trouvait depuis.

La découverte macabre a eu lieu le 27 août quand la Police a reçu un renseignement crucial, indiquant qu'un individu suspect se cachait dans une hutte dans le village de Mahasoa, fokontany Tanambao, dans le district de Toamasina II. Le site, situé à 35 kilomètres de la ville de Toamasina, a été immédiatement investigué par les forces de l'ordre.

Sur place, les policiers ont découvert le corps sans vie de Philiastre. Sa dépouille présentait des blessures graves dues aux tirs qu'il avait subis. Après avoir fait le constat, la police a pris les mesures nécessaires pour transporter le corps à la morgue. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances exactes de sa mort.

