Madagascar: Football/Barea A - Consécration pour sept joueurs locaux

Vingt-trois Barea joueront les deux matchs comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde. Madagascar affrontera la Centrafrique puis le Tchad, au Maroc, dans une semaine.

Comme prévu, le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a dévoilé, hier, la liste des vingt-trois Barea qui participeront aux deux prochains matchs comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À la lecture de la composition, le technicien franco-portugais accorde davantage sa confiance aux joueurs locaux, qui disputeront, samedi, la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) contre le Maroc. Sept des vingt-trois convoqués évoluent, en effet, au pays, soit presque un tiers de la sélection.

Cinq d'entre eux intègrent pour la première fois la sélection A, notamment le gardien de but d'Elgeco Plus, Michel Ramandimbisoa, alias Toldo, trois fois élu homme du match au cours du 8e CHAN. Un choix logique et prévisible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En défense, quatre des huit appelés sont des locaux, à savoir deux nouvelles recrues : Nicolas Randriamanampisoa de Fosa Juniors FC, récemment élu homme du match contre le Soudan en demi-finale du CHAN, et le latéral gauche de Disciples FC, Bono Rabearivelo. Radoniaina Rabemanantsoa de l'AS Fanalamanga et Tony Randriamanampisoa de l'Elgeco Plus, capitaine des Barea A' au CHAN, ont, quant à eux, confirmé leur place dans l'équipe A, puisqu'ils figuraient déjà sur la liste des Barea lors des deux précédentes journées des éliminatoires du Mondial.

Test

Par ailleurs, le défenseur Andy Pelmar, qui évolue actuellement au Clermont Foot 63, a finalement répondu présent après de nombreuses sollicitations.

Dans le compartiment des milieux, Corentin a retenu un seul joueur local : Mamisoa Rakotoarisoa d'Elgeco Plus, qui avait déjà évolué avec les Barea U23 durant les Jeux des Îles et la Cosafa Cup, et qui participe actuellement au CHAN. Lalaina Rafanomezantsoa de CFFA a également confirmé son poste après les matchs des 5e et 6e journées.

Les quatre autres milieux sont des cadres habituels : Clément Couturier, Marco Ilaimaharitra, Rayan Raveloson et Johan N'Zi.

Les six attaquants convoqués sont tous des expatriés.

Les hommes du sélectionneur Corentin Martins disputeront leurs deux prochains matchs « à domicile», au Maroc. Madagascar affrontera la République centrafricaine au stade Larbi Zaouli de Casablanca, le jeudi 4 septembre à 19 heures (heure malgache), dans le cadre de la 7e journée. Les Barea accueilleront les Tchadiens dans le même stade, le lundi 8 septembre à 19 heures.

Au classement provisoire, Madagascar occupe la troisième place avec 10 points (+3) après la 6e journée, derrière le Ghana, leader avec 15 points (+10), et les Comores (12 points, +2).

Liste des joueurs convoqués

Gardiens de but : Razakanirina Rakotohasimbola AS Marsouins ; Geordan Dupire FC Swift Hesperange ; Michel Ramandimbisoa Elgeco PlusDéfenseurs : Sandro Tremoulet FK Radnik Surdulica ; Eshan Kari Étoile FC-St Raphael ; Andy Pelmard Clermont Foot 63 ; Radoniaina Rabemanantsoa AS Fanalamanga ; Tony Randriamampisoa Elgeco Plus ; Morgan Jean Pierre Fleury FC, Nicolas Randriamanampisoa - Fosa Juniors, Bono Rabearivelo - Disciples FCMilieux : Clément Couturier Fleury FC ; Marco Iliamaharitra Standard de Liège ;

Mamisoa Rakotoson Elgeco Plus ; Lalaina Rafanomezantsoa CFFA ; Rayan Raveloson Young Boys ; Johan N'Zi Attaquants : Njiva Rakotoharimalala Ratchaburi FC ; Arnaud Randrianantenaina El Gouna FC ; El Hadary Raheriniaina Valenciennes FC ; Hakim Abdallah UTA Arad ; Warren Caddy FC S Lausanne-Ouchy ; Bryan AdinanyK. Lierse S.K.Serge Rasanda