Madagascar: Divas Hit the Road - Le pays séduit les écrans chinois

Divas Hit the Road met Madagascar en lumière en Chine, révélant ses paysages et sa culture. L'émission valorise aussi le tourisme et des projets locaux comme le riz hybride.

Madagascar s'est retrouvé sous les projecteurs asiatiques grâce à l'émission de téléréalité Divas Hit the Road, produite en Chine et diffusée en série sur Mango TV. Sept célébrités chinoises - Na Ying, Chen Shu, Ma Sichun, Li Qin, Zhang Yaqi, Gong Jun et Zhang Wanyi - ont parcouru la Grande Île du 28 juin au 5 juillet 2025, offrant aux téléspectateurs un premier regard sur ses paysages, sa culture et son hospitalité.

Le jeudi 28 août 2025, un extrait de l'émission a été projeté en avant-première au Cinépax Ambodivona, en présence de plusieurs personnalités, dont Viviane Dewa, ministre du Tourisme, Fenosoa Ralandison Ratsimamanga, princesse de Tananarive, et Lalatiana Rakotondrazafy, sénatrice. L'événement a mis en lumière non seulement la beauté des sites malgaches, mais aussi la chaleur humaine et la fraternité qui rapprochent Madagascar et la Chine.

« Au-delà de la promotion touristique, cette collaboration vise aussi à intensifier les échanges humains entre les deux pays et à faire découvrir aux Chinois le potentiel encore méconnu de Madagascar : le boulevard des baobabs, l'observation des baleines, les palais royaux et l'ensemble de son patrimoine culturel. Une stratégie qui pourrait attirer davantage de visiteurs chinois, dans un pays où la tradition et les coutumes occupent une place essentielle », a déclaré Wan Peng, chargé d'affaires de l'Ambassade de Chine à Madagascar.

Projet majeur

L'émission met également en avant un projet agricole majeur : le riz hybride, fruit d'une coopération sino-malgache, censé accompagner Madagascar vers l'autosuffisance alimentaire.

Les premiers retours sont prometteurs : de nombreux spectateurs chinois, émus et séduits par ce voyage télévisé, auraient déjà commencé à planifier leur séjour sur la Grande Île. Un signe fort que cette opération médiatique pourrait bien marquer un tournant pour le tourisme malgache.