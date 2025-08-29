Madagascar: Infrastructures routières - Des travaux s'effectuent sur la RN4

La Route nationale 4 reliant Mahajanga à la capitale est l'une des voies les plus fréquentées et utilisées des vacanciers cette année.

Jamais la Nationale 4 n'a connu autant de trafic, surtout depuis le début du mois d'aout, mais bientôt elle reprendra son allure habituelle. L'état de cette infrastructure a connu une légère amélioration, du moins sur la forme et l'aspect sur certains tronçons constitués de points noirs.

C'est le cas entre le croisement de Marovoay et Amboromalandy. Des travaux de terrassement sont constatés sur des kilomètres. Des engins ont procédé au nivellement des larges nids de poule, en particulier le long de la digue d'Amboromalandy. Ce qui a facilité le passage de petites voitures sur cet axe. L'axe routier à partir d'Andranofasika a également été nivelé juste sur quelques kilomètres, avant le croisement d'Anjiajia. Auparavant cette partie était illustrée par de petites mares d'eau.

Le plus grand changement est constaté à partir du village d'Andranomandevy qui mène vers le village des charbons à Amborondolo, et passant par Tsaramandroso RN4 jusqu'à 6km avant Ambondromamy. Cette portion de route très fissurée, lézardée et garnie de crevasses ainsi que de craquellements a été également aplanie.

Fluidité

Le cauchemar des conducteurs et des usagers reste encore la chaussée à partir du croisement de Tsaratanàna, et surtout à Tsarahonenana jusqu'à la commune rurale d'Andranomamy. Cependant, aucune trace de travaux n'est constatée entre ces deux points. Les véhicules ont du mal à rouler sur cette partie. De plus, comme nous l'avons déjà rapporté dans nos colonnes depuis plusieurs mois, de très jeunes enfants empirent l'état de la route pour pouvoir faire la quête en faisant semblant de remblayer les trous, dès que des voitures s'approchent.

L'avantage de ces travaux de terrassement est qu'ils facilitent la fluidité de la circulation et le passage sur ces tronçons ajustés. Elle est devenue plus rapide qu'auparavant. Le trajet entre Mahajanga à Ambondromamy est réduit à quatre heures, si auparavant il était de six heures, notamment pour les véhicules particuliers. La liaison entre Mahajanga à la capitale pourrait être effectuée à moins de 13 heures désormais.

« Cette situation est provisoire, on craint le pire aux prochaines pluies. Cela va s'aggraver si les responsables ne réagissent pas rapidement. Le pire est qu'ils détruisent des portions en bon état et non pas les mauvaises routes. On peut le vérifier le long de la RN4 », déplore un usager de cet axe. Les travaux de réhabilitation accusent déjà un retard, alors qu'ils étaient prévus débuter depuis le mois de mars.