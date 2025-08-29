Madagascar: Aéroport d'Ivato - Le Tarmac 1 désormais opérationnel

Après sept mois de travaux, le Tarmac 1 de l'aéroport d'Ivato est de nouveau opérationnel. Modernisé, il peut accueillir plus d'avions et répondre à la hausse du trafic.

La première phase de rénovation du Tarmac 1 de l'aéroport international d'Ivato est désormais achevée. Les travaux avaient débuté le 27 janvier 2025 et s'inscrivent dans un programme de modernisation plus large des infrastructures aéroportuaires. Ce projet représente un investissement de 32,5 milliards d'ariary, soit 6,5 millions d'euros.

Cette rénovation, menée en plusieurs étapes, a permis de remettre à neuf toute la chaussée aéronautique. Elle inclut la création d'une voie de service de 400 mètres, la réorganisation des postes 2 et 3, ainsi que la modernisation des systèmes d'éclairage et de drainage. Le réseau hydrant de TotalEnergies, qui fournit le kérosène aux avions, a lui aussi été complètement remis à niveau pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Perspectives

Grâce à cette nouvelle configuration, le Tarmac 1 peut désormais accueillir aussi bien des gros-porteurs (code E) que des avions moyen-courriers (code C). Pour Sandrine Rahantamalala, cheffe du département Communication de Ravinala Airports : « la remise en service du Tarmac 1 rénové reflète notre engagement à doter Madagascar d'un aéroport moderne et sûr. Cet investissement ouvre la voie à un meilleur accueil des passagers et des compagnies aériennes, dans des conditions optimales de sécurité et de confort ».

Depuis le début de l'année 2025, l'aéroport d'Ivato a enregistré 13 720 mouvements d'avions, dont une part importante, 4 890 sur le Tarmac 1, soit 36 % du trafic total. En moyenne, une soixantaine de mouvements ont lieu chaque jour pendant la saison estivale, répartis entre vols réguliers et privés. La majorité concerne les lignes domestiques et régionales, avec une part importante dédiée au transport de fret.

La remise en exploitation du Tarmac 1 permet désormais de mieux gérer les parkings avions et devrait répondre à l'augmentation prévue du trafic, à partir du 28 octobre 2025.

Cette rénovation constitue la première étape d'un programme plus vaste qui prévoit notamment la rénovation complète de l'aire de trafic du terminal domestique. Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de l'État visant à atteindre 1 million de touristes à Madagascar d'ici 2028.

En parallèle, l'aéroport d'Ivato a enregistré 975 000 passagers en 2024, soit une hausse de 14 % par rapport à 2023. Pour 2025, la fréquentation est estimée à 1,1 million de voyageurs, confirmant la croissance du trafic aérien et le rôle stratégique de l'aéroport dans le développement touristique et économique de Madagascar.