Ile Maurice: La BoM dément toute sanction syndicale

27 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La Banque de Maurice (BoM) a réfuté mercredi 27 août les allégations selon lesquelles elle aurait pris des mesures punitives contre un de ses employés, Chidanand Rughoobar, en raison de son statut syndical. Dans un long communiqué, l'institution affirme avoir respecté scrupuleusement la loi, les délais légaux et ses conditions générales d'emploi.

La Banque centrale a fait l'historique. L'affaire remonte au 13 juillet, lorsque Chidanand Rughoobar, analyste à la banque, a été arrêté puis détenu par la police pour avoir proféré des propos obscènes à l'encontre d'un policier en public.

Présenté le jour même devant la Weekend Court, il a été libéré sous condition de comparution devant le tribunal de district de Grand Port. Le lendemain, une inculpation provisoire de «rogue and vagabond» a été enregistrée contre lui. Il a ensuite été libéré sous caution de Rs 10 000 et sommé de se présenter de nouveau en décembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la BoM, l'employé n'a pas informé son employeur, sans délai, des circonstances complètes de son arrestation, contrairement aux dispositions prévues dans son contrat de travail. La Banque affirme avoir sollicité des précisions auprès de la police et du tribunal, et avoir ouvert une procédure disciplinaire le 8 août, dix jours après réception d'informations officielles.

Une réunion de conciliation a eu lieu le 21 août à la Commission de conciliation et de médiation, en présence de l'avocat et du représentant syndical de Chid. Rughoobar. Le même jour, la banque a obtenu les dossiers certifiés du tribunal et a décidé, le 25 août, de suspendre son employé dans l'attente de l'enquête policière.

La BoM insiste que la suspension découle de la procédure interne prévue et non du rôle syndical de l'analyste. Elle précise que deux volets disciplinaires restent ouverts : le défaut de communication à la banque des circonstances de l'affaire, et l'interdiction d'exercer ses fonctions tant que l'enquête n'est pas close.

 

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.