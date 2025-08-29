Ile Maurice: La BoM dément toute sanction syndicale

La Banque de Maurice (BoM) a réfuté mercredi 27 août les allégations selon lesquelles elle aurait pris des mesures punitives contre un de ses employés, Chidanand Rughoobar, en raison de son statut syndical. Dans un long communiqué, l'institution affirme avoir respecté scrupuleusement la loi, les délais légaux et ses conditions générales d'emploi.

La Banque centrale a fait l'historique. L'affaire remonte au 13 juillet, lorsque Chidanand Rughoobar, analyste à la banque, a été arrêté puis détenu par la police pour avoir proféré des propos obscènes à l'encontre d'un policier en public.

Présenté le jour même devant la Weekend Court, il a été libéré sous condition de comparution devant le tribunal de district de Grand Port. Le lendemain, une inculpation provisoire de «rogue and vagabond» a été enregistrée contre lui. Il a ensuite été libéré sous caution de Rs 10 000 et sommé de se présenter de nouveau en décembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la BoM, l'employé n'a pas informé son employeur, sans délai, des circonstances complètes de son arrestation, contrairement aux dispositions prévues dans son contrat de travail. La Banque affirme avoir sollicité des précisions auprès de la police et du tribunal, et avoir ouvert une procédure disciplinaire le 8 août, dix jours après réception d'informations officielles.

Une réunion de conciliation a eu lieu le 21 août à la Commission de conciliation et de médiation, en présence de l'avocat et du représentant syndical de Chid. Rughoobar. Le même jour, la banque a obtenu les dossiers certifiés du tribunal et a décidé, le 25 août, de suspendre son employé dans l'attente de l'enquête policière.

La BoM insiste que la suspension découle de la procédure interne prévue et non du rôle syndical de l'analyste. Elle précise que deux volets disciplinaires restent ouverts : le défaut de communication à la banque des circonstances de l'affaire, et l'interdiction d'exercer ses fonctions tant que l'enquête n'est pas close.