Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Les eaux continuent à monter à Kédougou et Mako

29 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce vendredi 29 août par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako et Simenti Seule la station hydrométrique Gouloumbou est en baisse.

Cette hausse se matérialise à Kédougou par une augmentation de 62 cm du plan d'eau ce vendredi matin à 08 heures par rapport à celui du 28 août à 08h et une hausse de +140 cm le 28 août 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 27 août à 08h, soit une amplitude de fluctuation de +202 cm durant les dernières 48 heures.

La brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou qui livre l'information dans son bulletin hydrologique journalier et sa note d'information sur la situation hydrologique du fleuve Gambie révèle ainsi qu'au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 5,55 m contre 4,93 m le 28 août 2025 à 08 h 00.

Elle indique qu'au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,55 m contre 4,05 m le 28 août 2025 à 08 h 00, avec une tendance à la hausse de 50 cm.

*Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 6,76 m contre 6,30 m le 28 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 46 cm » fait savoir la brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou.

Elle renseigne en outre qu'au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,05 m contre 7,31 m le 27 août 2025 à 08 h 00, soit une tendance à la baisse de 26 cm.

