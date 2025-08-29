Sénégal: Gestion des eaux pluviales - Les équipes mobilisées à Louga, Touba, Dakar et Tivaouane

29 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

De fortes pluies ont été enregistrées ce 28 août 2025 dans plusieurs localités du pays. À Louga, Touba, Dakar et Tivaouane, les équipes du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en collaboration avec l'ONAS, sont intervenues pour évacuer les eaux, sécuriser les habitations et renforcer les dispositifs de prévention face aux risques d'inondations.

LOUGA

Des habitations inondées après une pluie exceptionnelle de 120 mm

La ville de Louga a enregistré, ce jeudi 28 août 2025, une pluie exceptionnelle estimée à 120 mm. L'évacuation des eaux a nécessité plusieurs heures, provoquant l'inondation de nombreuses habitations situées à Santhiaba Sud, Grand Louga et Mboumène.

Grâce aux interventions des équipes déployées, 90 % des maisons touchées ont été asséchées dans l'après-midi. Les opérations de pompage se poursuivent, bien que certaines routes restent encore impraticables en raison de nappes d'eau persistantes, dont l'évacuation sera effectuée après l'identification des exutoires les plus proches.

TOUBA

Hausse du niveau de l'eau dans les bassins de Keur Niang et de Nguélémou

Une pluie enregistrée entre 6 h et 9 h a provoqué une nouvelle hausse du niveau des bassins de Keur Niang et de Nguélémou.

Les équipes techniques poursuivent activement les opérations d'évacuation vers les exutoires de Keur Kabb, Darou Rahman et Pofdy. À noter que les eaux de la station implantée près de la mairie de Touba ont été totalement évacuées, réduisant ainsi les risques dans cette zone sensible.

DAKAR

Poursuite de l'écrêtage des bassins de Médina Gounass et de l'autoroute à péage

Dans la capitale, les équipes de l'ONAS poursuivent les travaux d'écrêtage des bassins de Médina Gounass et de la sortie 10 de l'autoroute à péage. L'objectif est de libérer une capacité de stockage supplémentaire en prévision de nouvelles pluies.

La pompe de 1.000 m³/heure, installée en contrebas de la bretelle 10, fonctionne désormais par intermittence, le niveau d'eau ayant fortement baissé. Outre la mise hors d'eau de la bretelle, cet ouvrage contribue à réduire les risques d'inondation dans plusieurs quartiers environnants, notamment Jarga Montage.

TIVAOUANE

Un dispositif pleinement opérationnel

Le dispositif de l'ONAS déployé à Tivaouane est pleinement fonctionnel. Plus de 30 camions pompeurs sont mobilisés pour l'assèchement des points bas. Le système classique d'évacuation des eaux pluviales a été reconduit, avec des renforcements stratégiques : un camion pompeur est positionné à Keur Khaly, tandis qu'un dispositif de 150 m³/heure est opérationnel à Kouly.

