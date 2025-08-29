La région de Saint-Louis a abrité hier, jeudi 28 août, un CRD spécial (comité régional de développement) sur la consultation nationale pour l'élaboration de la Politique nationale de l'Emploi. Celle-ci est destinée à répondre de manière structurelle et inclusive aux défis de l'emploi dans le pays. Les recommandations vont dans le sens de rendre les structures de promotion de l'emploi beaucoup plus efficaces ; de renforcer les financements des projets des jeunes ; de promouvoir une synergie d'actions entre ces différentes structures.

Cette rencontre consacrée à l'emploi rentre dans le cadre de la consultation nationale pour l'élaboration de la politique nationale de l'emploi conformément aux instructions du Chef de l'État. Il s'agissait pour les responsables du Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions à travers la Direction de l'Emploi de présenter aux acteurs territoriaux, le processus d'élaboration de cette politique nationale. « C'est un processus qui est intégré et inclusif conformément aux recommandations des autorités et après cette présentation du processus, on a eu à présenter la situation de l'emploi dans la région de Saint-Louis et ces différentes présentations ont été suivies de débats mais surtout de recommandations pertinentes des acteurs territoriaux.

Ces recommandations vont dans le sens de mieux développer l'emploi dans la région de Saint-Louis mais également allant dans le sens de rendre l'ensemble des structures qui œuvrent pour la promotion de l'emploi, beaucoup plus efficaces. Il faut noter que pour ces recommandations, on peut retenir la nécessité de renforcer le financement des projets surtout des projets des jeunes pour mieux les accompagner et mieux leur permettre aussi de réaliser leurs activités », a dit Sidy Guissé Diongue, Gouverneur adjoint de la région de Saint-Louis. La gouvernance des structures qui œuvrent sur l'emploi reste aussi une des recommandations de ce CRD spécial, laquelle gouvernance est à améliorer de l'avis de l'autorité administrative. « Mais il nous faut beaucoup plus de synergie d'action entre ces différentes structures-là pour rendre leur mission sur le terrain beaucoup plus efficace.

Le Directeur de l'Emploi, Babacar Sy, a quant lui rappelé le but de cette rencontre qui est d'œuvrer pour la mise en place d'une politique nationale de l'Emploi dans notre pays. « Les points phares de ces consultations nationales, c'est d'abord par rapport aux diagnostics et la gouvernance du service public de l'emploi avec un éparpillement des structures de financement et aussi des structures d'accompagnement. Mais aussi, l'autre point phare, c'est comment faire pour développer des chaînes de valeurs qui nous permettraient de capter tout ce qui est emploi dans la région », a-t-il déclaré avant de rappeler les opportunités qu'offre la région de Saint-Louis en termes d'emplois. « Parmi ces opportunités, on peut signaler la pêche qui est un service capable de créer beaucoup d'emplois, l'agrobusiness, mais aussi tout ce qui est pétrole et gaz puisque le projet GTA est aujourd'hui présent dans la région de Saint-Louis.

Parlant de la Convention nationale, il dira que c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État du Sénégal et qui permet d'accompagner les entreprises à aller dans le sens de la réinsertion des jeunes et c'est un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises en prenant en charge la moitié de l'indemnité de stage. Aujourd'hui, à Saint-Louis, on envisage de recruter 300 jeunes. Actuellement, on en est à 114 », a dit M. Sy. Pour rappel, à Saint-Louis, ces conventions concernent 12 entreprises ayant été identifiées par l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité Sociale. En effet, cette dernière avait reçu l'instruction de la Direction générale du ministère du Travail pour identifier les entreprises capables réellement de pouvoir offrir à ces jeunes-là le premier emploi.