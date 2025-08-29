Sénégal: Election d'Abass Fall à la mairie de Dakar - Taxawu rejette les accusations de trahison

Les proches de l'ancien maire de Dakar et leader de la plateforme Taxawu Senegaal se déchargent de toute responsabilité dans l'élection d'Abass Fall à la tête de la capitale. Réunis hier, jeudi 28 août, lors d'un point de presse, ils ont tenu à préciser qu'aucun des 18 conseillers municipaux issus de leur mouvement n'a voté en faveur du nouveau maire, élu le 25 août dernier.

La plateforme Taxawu Senegaal joue les prolongations de l'élection du maire de Dakar remportée par le coordonnateur du parti Pastef à Dakar, Abass Fall par ailleurs actuel ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Face à la presse hier, jeudi 28 aout, les responsables de cette plateforme fondée par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, sont montés au créneau pour dénoncer les accusations de trahison porter par certains de leurs collègues de l'opposition à l'encontre de leur leader.

Seydina Issa Laye Samb, maire de Yoff, a lu une déclaration ferme, entouré de plusieurs figures de Taxawu Senegaal. Il rappelle que la plateforme est restée constante depuis le 11 décembre 2024, date à laquelle le préfet de Dakar avait « arbitrairement » déclaré Barthélémy Dias démissionnaire de son mandat.

« Sur instruction de Khalifa Sall, nous avons mené une double bataille, politique et juridique, pour que Barthélémy Dias conserve son fauteuil », a-t-il insisté. Selon lui, jusqu'au 16 août dernier, l'objectif de Taxawu Senegaal était de maintenir Dias à son poste, avant que le préfet ne convoque subitement le Conseil municipal pour élire un nouveau maire à la date du 25 aout.

Face à cette évolution, Taxawu Senegaal avait adopté une stratégie de compromis en présentant la candidature de Ngoné Mbengue, maire intérimaire, afin de préserver le poste en attendant l'arrêt que doit rendre la Cour suprême le 18 septembre prochain sur le recours de Barthélémy Dias.

Dans la déclaration, Seydina Issa Laye Samb a rappelé que Barthélémy Dias avait lui-même donné deux raisons pour aller dans le sens ce choix. Selon lui, Dias a expliqué son choix en rappelant que Ngoné Mbengue avait été l'une des premières à lui apporter publiquement son soutien lors de sa candidature en 2022. Il estimait aussi qu'elle pouvait profiter de la jurisprudence Soham El Wardini, cette adjointe de Khalifa Sall qui avait accédé à la mairie en 2018 après l'incarcération de ce dernier

Poursuivant son propos, Seydina Issa Laye Samb a même rappelé que Barthélémy Dias lui-même avait évoqué deux raisons pour justifier ce choix de la candidature de Ngoné. « D'une part, elle avait été l'une des premières à le soutenir publiquement lors de sa candidature en 2022 ; d'autre part, elle pouvait bénéficier de la jurisprudence Soham El Wardini », a-t-il souligné avant de lancer « Ceux qui parlent de trahison doivent chercher ailleurs, du côté de ceux qui ont oeuvré pour que leurs adversaires, pourtant minoritaires au sein du Conseil municipal, remportent l'élection ».

A la suite de Issa Laye Samb, Bassirou Samb, un autre responsable de la plateforme, a martelé qu'« aucun des 18 conseillers municipaux membres de Taxawu Senegaal n'a voté pour Abass Fall » dont l'élection a surtout révélé les limites de l'appel au boycott lancé par Barthélémy Dias. « Le Conseil municipal a enregistré une participation record de 88 votants, dont cinq procurations. Avec 49 voix pour le Pastef et 9 pour le PUR, le quorum était largement atteint. Le boycott ne pouvait empêcher le déroulement régulier du scrutin. Ceux qui se sont absentés sont ceux-là mêmes qui ont offert la victoire à Abass sur un plateau », a-t-il conclu. Cette précision n'est pas anodine : depuis l'élection, des accusations de « trahison » circulaient au sein de l'opposition, visant implicitement Taxawu Senegaal. D'où cette mise au point publique, destinée à rétablir la vérité et à réaffirmer la fidélité de la plateforme à Barthélémy Dias.

Cette victoire sonne comme une revanche personnelle pour Abass Fall, figure du Pastef à Dakar et ministre du Travail. Évincé de son poste de premier adjoint en 2022 à la suite d'une décision de justice, il revient en force trois ans plus tard pour occuper le fauteuil prestigieux de maire de Dakar, symbole d'influence politique et de poids électoral.

Mais la partie n'est pas finie. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême, qui doit se prononcer le 18 septembre sur le recours introduit par Barthélémy Dias. Une décision qui pourrait, rebattre les cartes du jeu politique dakarois.