Sénégal: Hajj 2026 - Le RENOPHUS milite pour l'option du Hajj direct

En assemblée générale hier, jeudi 28 août, le Regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal (RENOPHUS) s'est penché sur les nouvelles réformes proposées par les autorités Saoudiennes pour l'organisation du Hajj 2026. Cette rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence de l'institut Islamique de Dakar, a également été l'occasion pour les organisateurs privés de procéder à l'évaluation de la précédente édition (2025).

Dans le cadre de l'organisation du pèlerinage 2026, les autorités Saoudiennes ont proposé quelques réformes à l'intention des pays concernés. Parmi ces nouvelles réformes, l'autorisation des privés à opter pour le hajj direct qui consiste pour chaque regroupement de privés ayant au moins un quota de 2000 pèlerins d'être totalement autonome pour pouvoir contracter avec les partenaires saoudiens sans pour autant être dépendant de la Délégation générale.

Toutefois, à défaut de cela, le ministère du Hajj indique que désormais, si cette option de libéralisation totale n'est pas prise en compte, les privés seraient dans l'obligation de verser l'intégralité de leurs quotas dans celui de la Délégation qui piloterait tout le processus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réagissant par rapport à ces nouvelles réformes, le Regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal (RENOPHUS) estimant que la fusion avec la Délégation est une façon pour le privé de ne plus avoir de marges de manœuvre et de diversification des produits et services à offrir aux pèlerins, trouve en revanche que « le HAJJ direct est une promotion des acteurs du privé leur permettant d'avoir une autonomie totale dans tout le processus de l'organisation du HAJJ », a déclaré Cheikh Bamba Dioum, premier vice-président du RENOPHUS.

C'est dans ce cadre que le comité directeur du RENOPHUS a recommandé vivement l'option du hajj direct qui est, selon Cheikh Bamba Dioum et ses camarades, « une opportunité d'aller vers la privatisation tant souhaitée. »

A la suite de cette question sur les réformes, l'assemblée générale a procédé également à l'évaluation du pèlerinage de l'édition 2025. À ce point précis, les RENOPHUS a déploré les manquements des différents fournisseurs de services choisis ces dernières années, la mauvaise qualité de la restauration et l'étroitesse des tentes. A cet égard, lance le Vice-président du RENOPHUS, « les organisateurs privés exigent de se tourner vers d'autres fournisseurs qui ont fait leur preuve à l'image de ceux du Maghreb et du Niger dont les échos sont largement positifs. »

Outre ces manquements décelés auprès des fournisseurs de services, Cheikh Bamba Dioum et ses camarades ont décrié l'incapacité de Air Sénégal à convoyer la totalité du quota même en collaboration avec d'autres. C'est ainsi, que dans le cadre de la prochaine édition, les voyagistes privés mentionnent que « La compagnie aérienne retenue devrait aligner les horaires de vol de départ avec les dates de réservations d'hôtels à Médine afin d'éviter aux privés les lourds désagréments. »

Dans la même foulée, les organisateurs privés ont regretté pour les années passées, l'absence d'une représentation aux missions de négociation dirigées par la Délégation Générale au pèlerinage aussi bien pour les contrats avec les compagnies aériennes, les fournisseurs de services que la société d'assurance choisie.

Quant à la Banque Islamique, le RENOPHUS demande l'institution financière qui est leur partenaire stratégique du HAJJ, d'être non seulement prête à accompagner les privés dans le cadre du HAJJ direct, mais également de réduire les frais de transfert de fonds en Arabie Saoudite.

En réponse aux récriminations faites à la compagnie aérienne, Hanne Samba Sall, Directeur de l'Administration à Air Sénégal, admettant tous ces manquements soulevés par le regroupement des organisateurs privés, affirme que toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer un bon déroulement du pèlerinage 2026.

Pour mieux s'y prendre, il annonce déjà la mise en place d'un comité d'organisation qui a établi un programme provisoire pour le Hajj. Ainsi, pour ce qui est des départs fixés dans ce programme, le Directeur de l'Administration a assuré en ce qui concerne la phase aller que le premier vol va commencer le 8 mai jusqu'au 19 mai. Tandis qu'à la phase retour, le premier vol est prévu pour le 31 mai et le dernier vol de la phase retour au 10 juin 2026. Hanne Samba Sall a profité également de cette tribune pour exhorter les organisateurs privés qui ne sont toujours pas en règle de se rapprocher de la compagnie afin de se régulariser.

Il faut noter que le 8 juin 2025, en plein pèlerinage, le Ministre du Hadj a invité tous les commissariats et délégations générales pour leur exposer le calendrier du hadj 2026, puis les a appelés à anticiper l'organisation de la prochaine édition et à respecter scrupuleusement les dates arrêtées pour les paiements des différents services.

C'est suite à ces directives, que le Délégué Général, le Général Mamadou Gaye a lancé le démarrage officiel des inscriptions à la date du 25 juillet. Ainsi, l'occasion a été saisie, lors de cette assemblée générale pour El Hadj Mansour Ndiaye, qui représentait le Délégué général d'inviter les futurs pèlerins à « venir massivement s'inscrire dès maintenant et ne plus atteindre le mois de Ramadan ou le mois de janvier comme l'année dernière. »