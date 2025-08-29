Sénégal: Amélioration de la santé de la reproduction des adolescents - Niyel et Ajspd unissent leurs efforts

La santé de la reproduction des adolescents s'invite au coeur du débat public. L'Agence de Plaidoyer et d'Affaires publiques Niyel et l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd) ont lancé un atelier dans le cadre du projet Ados. L'objectif est de produire des données fiables, favoriser un dialogue politique inclusif et renforcer l'accès des jeunes à des services adaptés, dans un contexte marqué par les violences basées sur le genre.

Depuis hier jeudi 28 août, un atelier réunit à Dakar des journalistes spécialisés et des acteurs de la société civile autour des enjeux liés à la santé de la reproduction des jeunes. Portée par l'Agence de plaidoyer et d'affaires publiques Niyel, en partenariat avec l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd), cette rencontre s'inscrit dans le projet Ados. L'objectif est d'ouvrir un espace de dialogue et d'échanges d'expériences afin de mieux accompagner les adolescentes et adolescents, en plaçant la question de leur santé reproductive au centre des politiques publiques et des interventions communautaires.

Des politiques existantes mais perfectibles

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Francine Sinzinkayo, administratrice du Programme Santé mondiale au Centre de recherche pour le développement international (CRDI), le Sénégal a adopté de nombreuses mesures législatives et signé plusieurs conventions internationales en matière de santé de la reproduction. Toutefois, l'écart entre les textes et leur mise en œuvre demeure important. « On peut améliorer les services offerts aux adolescents et adolescentes pour qu'ils se sentent vraiment appuyés dans l'accès à ces services », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de traduire les politiques publiques en pratiques concrètes et adaptées aux réalités sociales et culturelles.

Générer des données probantes pour mieux agir

Le projet Ados, financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI, poursuit trois objectifs principaux. Il s'agit d'abord de générer des données probantes sur la santé de la reproduction des adolescentes dans dix régions du pays. Ces données doivent ensuite orienter des solutions concrètes et des interventions innovantes pour améliorer l'accès aux soins. Enfin, le projet met un accent particulier sur la lutte contre les violences basées sur le genre, en analysant les interactions entre santé reproductive et violences faites aux adolescentes.

« On a remarqué dans les données qui existent déjà qu'il y a un manque d'informations sur l'articulation entre santé de la reproduction et violences basées sur le genre. Le projet vise vraiment à répondre à ce déficit », a souligné Mme Sinzinkayo.

Vers un dialogue politique inclusif

Au-delà de la production de connaissances, les initiateurs du projet ambitionnent de favoriser un dialogue politique. L'objectif est de réunir, dans un avenir proche, les ministères concernés - Santé, Jeunesse, Famille et Éducation nationale - autour d'une même table afin de réfléchir aux meilleures stratégies de mise en œuvre.

« C'est un dialogue qui va rassembler les ministères sectoriels clés, qui travaillent sur les problématiques de santé de la reproduction, pour qu'ensemble, on discute de la manière dont les données générées peuvent être prises en compte dans l'élaboration des politiques et des solutions », a expliqué Francine Sinzinkayo.

De nouveaux engagements attendus

Au terme de ce processus, les acteurs espèrent obtenir de nouveaux engagements politiques et institutionnels en faveur de la santé des adolescentes. « On s'attend à ce que, prochainement, on ait de nouvelles politiques, de nouveaux engagements des différents acteurs pour soutenir les adolescentes afin qu'elles puissent s'épanouir », a insisté l'administratrice du CRDI, rappelant que l'avenir des jeunes dépend d'une prise en charge efficace de leurs besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive.