Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, en séjour à Oyem, a visité l'École nationale de développement rural (ENDR) le 26 août dernier. Elle se félicite d'ailleurs de sa réhabilitation. Elle sort toute satisfaite de cette visite.

« Je viens de visiter l'École nationale de développement rural et j'ai été ravie d'observer que des bâtiments nouvellement restaurés sont prêts à recevoir des étudiants », a affirmé la membre du gouvernement de la 5e République. Et de poursuivre qu'à travers cette école, beaucoup d'activités peuvent être menées.

Cette école, aux dires de Madame la ministre, peut contribuer à la mise en oeuvre de la décision "courageuse" du chef de l'État, celle de mettre fin à l'importation des poulets de chair dès janvier 2027. « Cette école joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de la décision courageuse du Chef de l'État, visant à interdire l'importation des poulets de chair dès janvier 2027. J'ai eu l'opportunité de découvrir le poulet de chair « Goliath », offert gracieusement par un jeune éleveur - une preuve concrète que le Gabon peut produire localement et durablement ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a rassuré l'administration de cet établissement que sa collègue en charge de l'Agriculture y tient fortement pour que le projet de société du président de la République se réalise. Elle n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur l'idée d'avoir des cliniques pour vulgariser les techniques d'agriculture intelligente.

Le potentiel est immense : ces jeunes sont motivés, et l'initiative des cliniques pour vulgariser les techniques d'agriculture intelligente montre la volonté d'innover et d'accompagner le développement du secteur agricole.

"Je pense qu'il est possible de trouver des partenaires pour accompagner l'école dans l'agriculture intelligente, un secteur qui peut beaucoup intéresser nos jeunes", a fait savoir la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono.

Avec plusieurs métiers de l'agriculture, d'agrobusiness, d'aquaculture, de porciculture, d'aviculture, d'apiculture, de cuniculture, de boviculture, d'aviculture, de carpiculture, l'École nationale de développement rural a un fort potentiel et peut réaliser des résultats, si possible, à court terme. Le Gabon peut tendre, sans doute, vers son autonomie alimentaire, comme le veulent les autorités gouvernementales, en tête desquelles le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.