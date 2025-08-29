Cote d'Ivoire: Toumodi - Différentes communautés partagent leurs expériences à la caravane de la paix par les alliances

La tournée de projection au grand public du film "Toukpê" du réalisateur Charles Kouakou a été accueillie à Toumodi le 24 août 2025, dans le cadre de la première étape d'une initiative dénommée « La caravane route de la paix par les alliances ». Plusieurs communautés, venues de divers horizons, y ont pris part, en envahissant la place « Baza Zouzou ».

Selon une note d'information des organisateurs transmise aux médias le jeudi 28 août 2025, ces communautés ont partagé leurs expériences liées aux alliances avec les populations et la jeunesse.

Le public de Toumodi a répondu massivement à l'invitation du réalisateur, fils de la région. La rencontre a été marquée par la présence des autorités de la région avec à leur tête la ministre-gouverneure du District autonome des Lacs, Raymonde Goudou-Coffie, ainsi que le corps préfectoral. Les chefs traditionnels ont également effectué en grand nombre le déplacement, et ont unanimement salué et encouragé l'initiative de Charles Kouakou.

Les participants ont ensuite suivi avec attention la projection de "Toukpê", une oeuvre cinématographique de 52 minutes qui met en lumière le rôle des alliances interethniques dans la résolution de certaines situations jugées parfois assez difficiles.

Cette rencontre à Toumodi a été l'occasion pour le réalisateur et la ministre Raymonde Goudou-Coffie de sensibiliser à la culture de la paix et à la cohésion sociale, particulièrement en cette période électorale.

Après Toumodi, la caravane se poursuivra dans d'autres localités, notamment à Daoukro pour la deuxième étape, puis à Dimbokro, pour la troisième.