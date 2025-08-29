Cote d'Ivoire: Célébration des 10 ans du Cojep - Pour quel candidat Blé Goudé donnera-t-il des consignes de vote ?

28 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), créé en août 2015, à Grand-Alépé, dans le département d'Alépé (sud-est de la Côte d'Ivoire), célèbre en ce mois d'août ses dix années d'existence.

Le parti politique, présidé par Charles Blé Goudé, fêtera cet anniversaire les 29 et 30 août, à Abidjan et à Yamoussoukro.

À cette occasion, le leader du Cojep prononcera un discours d'orientation en lien avec l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Selon Charles Blé Goudé, des consignes pourraient être données en faveur d'un candidat, pour lequel les militants du parti se raient appelés à battre campagne et à voter.

