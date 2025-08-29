Le Chargé d'affaires français en Algérie a été, une nouvelle fois, convoqué au Ministère des Affaires étrangères à Alger suite à l'annonce par la représentation française d'une restriction du nombre de visas accordés aux algériens. Une décision qui intervient alors que les relations sont au plus bas entre les deux pays, et que les représailles s'enchainent à un rythme qui semble sans fin. L'Algérie accuse alors la France de faire du chantage aux visas.

L'ambassade de France à Alger annonce dans son communiqué que la réduction du nombre des visas accordé à ses agents consulaires en Algérie a réduit d'un tiers ses effectifs et que, par conséquent, cela a des conséquences sur la délivrance des visas pour les demandeurs.

Pour Alger, c'est Paris qui est à l'origine de ce nouvel épisode de tension suite au refus, depuis plus de deux ans, de délivrer des accréditations de visas aux agents consulaires algériens. Il s'agissait donc là, « ni plus ni moins, que de l'application stricte du principe de réciprocité » précise un communiqué des Affaires étrangères algérien du 27 août.

« Chantage » et « intimidation »

La France est accusée de créer cette situation « de manière délibérée et calculée », dont la première phase s'est achevée avec la dénonciation de l'accord franco-algérien de 2013 sur l'exemption réciproque de visas aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Pour Alger, les autorités françaises ouvrent alors une seconde phase qui concerne les passeports ordinaires, qu'elles entendent gérer par « le chantage, le marchandage et l'intimidation », conclut le communiqué.

Un bras de fer est engagé entre les deux pays depuis près de deux ans. La situation a empiré avec la reconnaissance par la France de la solution marocaine et non onusienne sur la question du Sahara occidental.