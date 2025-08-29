Gambie: Le rapport balistique confirme la présence d'armes mortelles - Trois ressortissants étrangers seront poursuivis

Les Forces Armées de la Gambie (GAF) ont conclu l'examen balistique des armes à feu saisies lors d'une récente opération antidrogue très médiatisée impliquant un Indien et deux Bissau-Guinéens. Les armes, confisquées par des agents du Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG), ont été confirmées comme étant de nature mortelle, selon une source proche de l'enquête.

« Je peux confirmer que l'armée a finalisé le rapport balistique et l'a soumis à l'agence des stupéfiants », a déclaré la source à ce journaliste. « Les conclusions indiquent que les armes à feu sont mortelles lorsqu'elles sont utilisées. »

Ces arrestations font suite à une vaste opération de répression contre le crime organisé transnational, au cours de laquelle trois ressortissants étrangers ont été appréhendés. L'opération d'infiltration a permis de découvrir d'importantes quantités de stupéfiants et d'armes à feu interdits.

La procédure judiciaire est actuellement en cours d'examen. « Notre service juridique évalue actuellement si Paulo Djabi sera traduit en justice aux côtés du ressortissant indien et des deux suspects bissau-guinéens, et ce, en fonction de la fiabilité des preuves », a ajouté la source.

Les enquêteurs ont également établi que la discothèque Envy Night Club, tout comme la résidence du ressortissant indien, est louée à Paulo.

De nouvelles complications sont apparues concernant un véhicule de marque Land Rover qui aurait été garé devant le domicile du ressortissant indien. « Ce véhicule présente de nombreuses irrégularités », a révélé la source. « Il porte une plaque d'immatriculation enregistrée au nom d'un autre véhicule, qui serait lié à un trafiquant de drogue connu, déjà arrêté par les services de lutte contre les stupéfiants. Cependant, la propriété du Land Rover reste à confirmer. »

Les autorités travaillent en coordination avec des experts juridiques en vue de déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour lancer des poursuites judiciaires contre Paulo ainsi que les suspects indiens. « Si les preuves font défaut, les accusations seront lancées uniquement contre le ressortissant indien pour possession d'armes à feu et de stupéfiants », a conclu la source.

« Je peux confirmer que sous l'administration actuelle, le Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) met tout en oeuvre pour débarrasser le pays de la drogue et des problèmes qui y sont liés. La direction élabore activement des stratégies et des mesures visant à garantir que toutes les voies utilisées par les trafiquants de drogue, y compris les voies navigables du pays, soient efficacement bloquées. »

« L'aéroport est désormais une zone interdite aux trafiquants de drogue. Même s'ils tentent d'exploiter d'autres itinéraires, je peux vous assurer que le bureau a déjà une longueur d'avance sur eux », a déclaré la source.

