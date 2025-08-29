Gambie: Le président Barrow met en place un comité chargé de la révision des lois et règles régissant le secteur des télécommunications

Son Excellence le président Adama Barrow, après consultation sur la récente réglementation des prix introduite par l'Administration de Régulation des Services Publics (PURA), a mis en place un comité de haut niveau chargé de la révision des lois et règles régissant le secteur des télécommunications.

Le comité est composé de représentants des institutions gouvernementales suivantes :

1. Le ministère des Communications et de l'Économie Numérique;

2. Le Ministère de l'Economie et des Finances ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

3. Le Ministère de la Justice ;

4. Le Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi ;

5. L'Administration de Régulation des Services Publics (PURA) ;

6. La Commission pour la Concurrence et la Protection des Consommateurs de la Gambie.

Les membres de ce comité procéderont à un examen approfondi et impartial des tarifs récemment pratiqués dans le secteur des télécommunications, et ce, en fondant leurs conclusions sur les preuves présentées.

La décision du président Barrow de créer ce comité souligne l'engagement de son gouvernement en faveur d'une gouvernance transparente et consultative.

Par conséquent, le gouvernement gambien prend acte et reconnaît les préoccupations du public et assure à tous les Gambiens que leurs intérêts, leur bien-être et leurs droits en matière de services équitables et abordables seront inlassablement sauvegardés.

Le public sera tenu informé des résultats des consultations en cours, le président Barrow étant attaché au bien-être des Gambiens et à l'intégrité du marché concurrentiel.

Le Conseil Municipal de Kanifing objet d'un contrôle financier, le maire Talib Ahmed Bensouda défend son rôle.

Le rapport balistique confirme la présence d'armes mortelles : trois ressortissants étrangers seront poursuivis