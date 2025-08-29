Sénégal: Le mur de graffiti le plus long au monde réalisé à la caserne Samba Diéry Diallo

Un mur de graffiti de 2,6 kilomètres, considéré comme le plus long du monde, a été récemment inauguré à la caserne Samba Diéry Diallo, à Dakar.

Baptisée "Ndaktaaru" (La beauté de Dakar) cette fresque de 2,6 kilomètres les précédents records détenus par Dubaï (2,2 km) et le Bénin (940 m), selon ses concepteurs, une vingtaine de graffeurs sénégalais et étrangers,.

La cérémonie d'inauguration de cette oeuvre s'est tenue mardi dans l'enceinte de ladite caserne de gendarmerie dakaroise, en présence de plusieurs autorités administratives, civiles, militaires et diplomatiques.

Elle a été précédée d'une visite guidée des fresques, représentant des portraits de figures emblématiques, ainsi que de messages de paix et de cohésion sociale.

Amadou Ngom, dit Docta, pionnier du graffiti au Sénégal et initiateur de ce projet avec le collectif Doxandem Squad, a rappelé le chemin parcouru pour obtenir les autorisations et mobiliser les partenaires.

Selon lui, "ce mur est une manière de rapprocher les jeunes des institutions et montrer que le graffiti est un art à part entière".

Abdoulaye Gaye, représentant le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a salué "un exploit artistique et culturel qui confère à Dakar une reconnaissance mondiale".

Il a invité les promoteurs à soumettre leur projet aux administrateurs du Guinness World Records, soulignant que la fresque pourrait atteindre à terme 3,8 kilomètres.

Le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie nationale, a de son côté exprimé "la fierté" de son institution d'abriter ce mur de graffiti.

"Ce n'est pas seulement une prouesse pour les artistes graffeurs, c'est une fierté nationale qui met le Sénégal au-devant de la scène culturelle internationale", a-t-il déclaré.