Sénégal: Mawloud 2025 - Tivaouane célèbre les « muqaddams » de Maodo à travers un film inédit

Le documentaire "Muqaddams", produit par la Cellule Zawiya Tijaniyya (Cezat), sera projeté en avant-première, le 3 septembre à 18h, à l'auditorium Khalifa Ababacar Sy de Tivaouane, à la veille du Gamou. Ce film met en lumière l'engagement spirituel et intellectuel de trois grandes figures de la Tijaniyya au Sénégal : El Hadji Seydou Nourou Tall, Serigne Birahim Diop et El Hadji Malick Sarr.

Ces muqaddams, compagnons du saint homme Seydi Hadji Malick Sy, ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam et de la tariqa tijaniyya. À travers des témoignages d'experts, de descendants et d'archives inédites, le film offre un éclairage historique et spirituel sur leur héritage.

La projection vise à transmettre ces valeurs à la jeunesse, via un médium accessible. D'autres productions sont prévues pour poursuivre cette oeuvre de mémoire.

Le film sera par la suite disponible sur des plateformes numériques pour atteindre un public plus large, en particulier les jeunes, souvent éloignés des sources écrites. Cette initiative mêle tradition et modernité, en valorisant la mémoire religieuse à travers l'image.