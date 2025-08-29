Tunisie: Le nombre de touristes chinois au pays a augmenté de 16 %

Selon Anouar Chetoui, le représentant commercial de l'Office national du tourisme tunisien en Chine, le nombre de touristes chinois arrivant en Tunisie a enregistré une hausse de 16 % entre le début de l'année et le 10 août.

Intervenant par téléphone lors de l'émission « Le paysage économique » sur Radio Nationale ce vendredi 29 août 2025, M. Chetoui a indiqué que la Tunisie a accueilli 16 000 touristes chinois au cours des dix premiers jours d'août. Il a également précisé que les autorités compétentes travaillent à diversifier l'offre touristique, car les touristes chinois sont particulièrement intéressés par les sites archéologiques.

Anouar Chetoui a également noté une augmentation du nombre de touristes individuels. Il a expliqué que cette catégorie de visiteurs dispose d'un grand pouvoir d'achat, pratique de nombreuses activités touristiques et ne se limite pas au tourisme balnéaire.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de l'établissement d'une liaison aérienne directe entre la Chine et la Tunisie, insistant sur le rôle majeur que cette connexion jouerait dans le développement du tourisme.

Il a également mentionné que le ministère prévoit de former davantage de guides touristiques et de lancer des campagnes de promotion de la destination tunisienne en Chine. Une de ces campagnes a d'ailleurs déjà été lancée en collaboration avec une influenceuse chinoise.