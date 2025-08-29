Tunisie: Rentrée scolaire - L'OTEF fournira des aides et des bourses scolaires d'une valeur de 200 mille dinars

29 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Organisation Tunisienne pour l'Education et la Famille (OTEF) fournira, au cours de l'année scolaire 2025-2026, des aides et des bourses scolaires d'une valeur totale de plus de 200 000 dinars au profit des élèves issus de familles défavorisées.

Le président de l'organisation, Mahmoud Meftah, a déclaré vendredi à l'agence TAP que l'OTEF tiendra son conseil national le 30 août et organisera le 7 septembre prochain une réunion administrative afin de finaliser le programme national de la prochaine année scolaire.

Meftah a ajouté que le programme comprend notamment la poursuite de la campagne de lutte contre la drogue et l'organisation d'un colloque national sur ce sujet en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, ainsi que l'organisation d'un colloque national sur l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire.

Le président de l'organisation a également indiqué que celle-ci participerait à la campagne nationale contre la rage qui débutera le 1er septembre prochain et que son siège à Tunis sera ouvert pour la vaccination gratuite des chiens et des chats.

