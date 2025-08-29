Le ministre de la Défense nationale, Khaled Souhaili, a reçu hier soir, jeudi 28 août 2025, au siège du ministère, une délégation du Congrès américain. La délégation était composée du président de la sous-commission du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de la commission des affaires étrangères, Mike Lawler, ainsi que de Mike Lawler, membre de la commission des services financiers. Ils étaient accompagnés de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood.

La rencontre a porté sur les perspectives de développement de la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, ainsi que sur les moyens de la renforcer et d'en élargir les domaines.

Selon le communiqué du ministère publié ce vendredi, le ministre de la Défense nationale a salué la profondeur des relations historiques qui unissent la Tunisie et les États-Unis, fondées sur la confiance, le respect mutuel et le partage de valeurs et d'objectifs communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également mis en avant le niveau exceptionnel atteint par la coopération militaire entre les deux parties dans de nombreux domaines tels que la formation, l'entraînement, le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles de l'institution militaire dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et la criminalité transfrontalière, en plus des exercices conjoints et de l'échange d'expertises.

Il a également souligné que cette coopération a connu un développement notable ces dernières années et qu'elle a aujourd'hui besoin d'une nouvelle dimension pour renforcer les travaux de la commission militaire conjointe tuniso-américaine, créée en 1958.