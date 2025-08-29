Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP reçu par le Président irakien - Diplomatie active et alliances stratégiques

La participation de l'USFP à la Conférence de l'Alliance social-démocrate dans le monde arabe n'a pas seulement été marquée par l'allocution magistrale de son Premier secrétaire. En marge des travaux, Driss Lachguar a mené une série d'activités diplomatiques et politiques de premier ordre, renforçant la présence du parti de la Rose sur l'échiquier régional et international.

Le dirigeant socialiste a été reçu par Bafel Jalal Talabani, président de l'Union patriotique du Kurdistan, au siège du parti à Souleimaniye. Lors de cette rencontre, à laquelle assistaient des figures éminentes comme Aso Mamand, membre du bureau politique, et Feryal Abdullah, membre du conseil dirigeant de l'UPK, Driss Lachguar a adressé une invitation officielle au leader kurde pour participer au 12ème Congrès national de l'USFP, prévu en octobre prochain à Rabat. Les discussions ont porté sur les relations diplomatiques et politiques entre les deux formations, Bafel Talabani exprimant son souhait de voir ces liens se consolider davantage.

Dans la continuité de cette dynamique, Driss Lachguar a signé une convention-cadre de coopération avec le Parti socialiste du Kurdistan, lors d'une cérémonie tenue au Palais de la paix, dans le village de Koleh Khaneh, à Halabja. Cet accord, à forte portée symbolique et pratique, engage les deux partis à renforcer leur coopération bilatérale à travers plusieurs axes: intensification du dialogue et des consultations régulières sur les questions d'intérêt commun, coordination des positions dans les instances régionales et internationales, multiplication des échanges entre structures locales et organisations sectorielles, notamment celles des jeunes, des femmes, des parlementaires et des élus locaux. Afin de garantir l'efficacité de ce partenariat, les deux partis ont convenu de la création d'un comité mixte chargé d'élaborer un plan d'action semestriel, soumis aux directions respectives lors de futures visites de travail.

La diplomatie ittihadie ne s'est pas arrêtée là. Le Premier secrétaire a également été convié à un déjeuner officiel offert en son honneur par le président de la République irakienne, Abdellatif Rachid. Cette rencontre a permis de consolider les liens institutionnels et de réaffirmer la place du Maroc comme acteur politique respecté sur la scène arabe et internationale.

Parallèlement, la délégation de l'USFP a été active dans les différents panels de la conférence. Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique et vice-présidente de l'Internationale socialiste, a pris part à la troisième session consacrée au thème : «La diversité culturelle, linguistique et religieuse comme fondement d'un Etat uni et démocratique». Elle y a siégé aux côtés de personnalités telles que Dhafir Nasser, secrétaire général du Parti progressiste socialiste du Liban, Amin Baba Sheikh, ancien membre du bureau politique de l'UPK, et Yaacoub Korkis Yaqo, ancien député kurde et secrétaire général du Mouvement démocratique assyrien. Son intervention a mis en relief la vision de l'USFP sur la nécessité d'un pluralisme assumé comme socle de toute démocratie authentique.

En multipliant les rencontres bilatérales, en concluant des accords structurants et en participant activement aux débats thématiques, la délégation de l'USFP a confirmé que sa présence à Souleimaniye allait bien au-delà d'une simple participation protocolaire. Elle s'est affirmée comme un acteur incontournable du progressisme arabe, capable d'articuler discours, action et alliances, dans la droite ligne de l'engagement internationaliste qui fonde l'identité du parti.