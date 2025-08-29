Afrique: CHAN-2024 - Les Lions de l'Atlas lorgnent un troisième sacre historique

En affrontant Madagascar en finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, les Lions de l'Atlas lorgnent un troisième sacre historique après ceux remportés en 2018 et 2020.

Les hommes de Tarik Sektioui, tombeurs du Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 mardi au stade Mandela à Kampala, ont désormais le regard tourné vers la finale de cette compétition pour confirmer leur parcours remarquable lors de cette 8e édition du CHAN.

Ils croiseront le fer avec Madagascar, qui a écarté le Soudan en demi-finale 1 à 0 au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

Les Lions de l'Atlas se retrouvent donc face à une occasion en or de se défaire de la RD Congo, également double championne d'Afrique, pour instaurer leur suprématie et leur domination sur cette compétition continentale.

Avec la meilleure attaque de cette édition avec 10 buts inscrits et le meilleur buteur de la compétition, Oussama Lamlioui (4 buts) dans leurs rangs, les protégés de Tarik Sektioui, artisan de la médaille de bronze olympique du Maroc lors des JO de Paris, s'apprêtent à écrire une nouvelle page du football marocain.

Cette affiche offre au Maroc, qualifié pour sa troisième finale du CHAN en six ans, une opportunité de décrocher une troisième étoile après des prestations impressionnantes tout au long du tournoi qui ont suscité l'admiration des amoureux du ballon rond africain.

Face au Maroc, Madagascar, solide prétendant dont la performance tout au long de la compétition a surpris les observateurs, nourrit l'espoir de réaliser une première historique en disputant pour la première fois une finale d'une compétition majeure de la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la finale, l'équipe de Madagascar cherchera à écrire l'histoire en devenant le premier pays insulaire à remporter le CHAN.

Le match pour la troisième place devait mettre aux prises le Sénégal et le Soudan vendredi au stade Mandela de Kampala en Ouganda.

Divers

Ligue de diamant

Le Marocain Salaheddine Ben Yazide a pris la troisième place au 3000 m steeple, en 8:14.10, jeudi lors du meeting de Zurich, dernière étape de la Ligue de diamant.

Cette épreuve a été remportée par l'Allemand Frederik Ruppert en 8:09.02, devant le Kényan Edmund Serem, deuxième en 8:09.96.

Championnats arabes d'athlétisme

La sélection marocaine d'athlétisme a remporté les championnats arabes cadets et cadettes, qui ont pris fin mercredi à Tunis, après avoir dominé le tableau final des médailles.

Ainsi, les athlètes marocains ont occupé la première place de cette compétition avec un total de 21 médailles (9 or, 5 argent et 7 bronze), devançant la Tunisie, pays hôte avec 29 médailles (8 or, 9 argent et 12 bronze). L'Arabie Saoudite a terminé à la troisième place avec une moisson de 15 médailles, dont 7 en or, 4 en argent et autant en bronze.

"Cette consécration méritée face à de grandes nations d'athlétisme n'est pas le fruit du hasard, mais est la résultante d'efforts colossaux consentis par la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) afin de promouvoir cette discipline, à travers la création notamment de centres régionaux de formation des jeunes", a estimé Boumehdi Nemroud, membre du bureau directeur de la FRMA.

M. Nemroud, chef de la délégation marocaine qui a fait le déplacement en Tunisie, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que de grands espoirs pèsent sur les épaules de cette génération d'athlètes afin de représenter dignement les couleurs nationales à l'avenir, notamment lors des championnats du monde et des Jeux olympiques.

Lors de ces joutes, tenues du 23 au 27 août à Rades, le Royaume a été représenté par 23 athlètes (9 garçons et 14 filles).