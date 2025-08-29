Guinée: Référendum - La date du démarrage de la distribution des cartes d'électeurs fixée

Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a organisé ce vendredi 29 août 2025 une session d'information et d'échanges avec les membres du Comité Technique Inter-parties, à Conakry.

Objectif, échanger sur le mode opérateur des opérations de distribution des cartes d'électeurs, dans le cadre de la phase préparatoire finale du scrutin référendaire du 21 septembre 2025.

Dans son discours, François Gono Condé, Chef de cabinet dudit Ministère a précisé que la date du 21 septembre constitue pour eux une date non négociable.

<< La date du 21 septembre constitue pour nous une date non négociable. Doté le pays d'un document juridique d'une loi fondamentale qui va déterminer la gouvernance que nous voulons imposer à notre République. Et cette gouvernance, nous avons besoin justement la participation de tout un chacun. Nous avons observé presque 45 jours de vulgarisation du contenu de cette constitution pour permettre à chaque citoyen de connaître ses droits et ses devoirs face à son destin. Cela va permettre le 21 septembre de faire un choix celui du OUI ou du NON >>, a indiqué le chef du cabinet du Ministère.

Zenab Camara, directrice générale des élections (DGE) a de son côté précisé qu'à date, c'est 130 partis politiques en République de Guinée qui sont retenus, 125 sont en règles, et ils sont libres d'exercer leurs activités politiques, trois (3) sont suspendus, et deux (2) n'ont pas faits d'objet d'évaluation.

El Hadj Bouna Keïta, président du Rassemblement pour une Guinée Prospère (RGP) a apprécié la démarche du département.

<< J'ai félicité, parce que j'ai été candidat en 2013. À l'époque, c'était des experts africains qui venaient pour nous enseigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vois que la nouvelle génération, il y a eu un grand changement en Guinée. J'ai vu pour ce que les experts étaient appelés pour venir faire, c'est nos frères guinéens qui ont tout fait. C'est pour cela que je les avaient saluer >>, a-t-il précisé.

La distribution de ces cartes d'électeurs débutera le samedi 06 septembre pour prendre fin le dimanche 21 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national.