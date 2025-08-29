Burkina Faso: Audience du président du Faso - Le nouveau bureau de la FAIB présenté au Chef de l'État

29 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce vendredi 29 aout 2025, une délégation du nouveau bureau du Présidium de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB), conduite par son président, Imam Boubacar YUGO.

« L'objet de notre visite c'est de présenter au Président du Faso, le bureau de l'année 2025 de la FAIB, lui expliquer les différents projets de l'association, partager avec lui quelques préoccupations liées au fonctionnement », déclare le président du présidium de la FAIB, Imam Boubacar YUGO.

La délégation a également reçu du Capitaine Ibrahim TRAORÉ des informations « sur les projets en cours, les grandes innovations et les changements dans les domaines de l'éducation et de la santé », entrepris par le Gouvernement. Sur la dynamique engagée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le bureau de la FAIB dit lui témoigner son soutien et l'encourager à travers les prières et invocations afin que Dieu ramène la paix au Burkina Faso.

Convaincu que l'arme du croyant c'est l'invocation, le président du présidium de la FAIB invite les Burkinabè à la prière pour éradiquer le terrorisme de notre pays.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.