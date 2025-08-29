Sénégal: Thiary Mbawor - Plaidoyer pour un renforcement des services sociaux de base

Thiary Mbawor (Kébémer) — Le village de Thiary Mbawor, situé dans la commune de Bandègne (Louga, nord) est confronté à un déficit en services sociaux de base, a déclaré, jeudi, Serigne Bassirou Mbacké, fils du khalife général de cette cité religieuse du département de Kébémer, appelant les pouvoirs publics à renforcer ces services nécessaires.

Parmi ces services "il y a l'approvisionnement en eau, l'accès à l'électricité, le bitumage de la piste reliant le chef-lieu de commune Badègne au village Thiary Mbawor et l'accès aux soins avec la construction d'un poste de santé", a-t-il cité.

Serigne Bassirou Mbacké, s'exprimait à l'issue du Comité départemental de développement (CDD) consacré aux préparatifs de la 83e édition du gamou annuel de Thiary Mbawor, prévue une semaine après le Maouloud, un évènement célébrant la naissance du prophète Mohammed PSL.

Il a insisté sur "l'urgence" de doter en "forages supplémentaires" ce village de la commune de Bandègne où "un seul forage alimente actuellement 33 villages dont Thiary Mbawor".

Selon lui, cette situation "est à l'origine des nombreuses pénuries d'eau et compromet les activités agricoles et maraîchères".

Outre le problème d'accès à l'eau, il a également plaidé pour une amélioration de l'accès à l'électricité, signalant que certaines localités voisines restent encore sans électricité, ainsi que le bitumage de la piste latéritique de trois kilomètres reliant Badègne à Thiary Mbawor pour permettre aux populations de voyager sans encombre.

Selon lui, "la réalisation de cette infrastructure routière va faciliter le transport des populations et la commercialisation des produits agricoles".

Serigne Bassirou Mbacké, a insisté par ailleurs sur "la nécessité d'ériger un poste de santé à Thiary Mbawor pour faciliter la prise en charge sanitaire des habitants mais aussi des centaines d'enfants talibés du +daara+(école coranique) du khalife de Thiary Mbawor ".

Le responsable religieux n'a pas manqué de formuler des prières pour la réussite des missions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Thiary Mbawor fait partie des 74 villages composant la commune de Bandègne, située dans le département de Kébémer.