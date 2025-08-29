Afrique: Les éclairages de Taxawou Sénégal et les éliminatoires du mondial 2026 au menu des journaux

Dakar — La réaction de la plateforme Taxawou Sénégal contre les accusations de trahison en lien avec l'élection du nouveau maire de Dakar et le naufrage d'un navire au large de la Mauritanie font partie des sujets les plus en vue dans les quotidiens reçus vendredi à l'APS.

La plateforme Taxawou Sénégal a réagi jeudi aux accusations de trahison portées par certaines franges de l'opposition à l'encontre de son leader, Khalifa Sall, suite à l'élection d'Abass Fall à la mairie de Dakar, lundi.

"'Taxawou nie en bloc", titre Sud Quotidien. "Réunis hier en hier en conférence de presse, les proches de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et leader de la plateforme Taxawou Sénégal ont tenu à préciser qu'aucun des 18 conseillers municipaux issus de leur mouvement n'a voté en faveur du nouveau maure élu, le 25 août dernier", indique le journal.

"Les proches de Khalifa Salle se déchargent de toute responsabilité dans l'élection d'Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar", fait valoir Sud quotidien.

Le quotidien Les Echos souligne que "la plateforme Taxawou Sénégal s'est livrée hier à un grand déballage face aux attaques l'accusant d'avoir trahi Barthélémy Dias qui avait appelé au boycott" de cette élection.

"Pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce qui s'est réellement passé tout au long de la procédure, les proches de Khalifa Sall sont largement revenus sur les entretiens, promesses et points de divergence entre Taxawou Sénégal et Sénégal Bi nu Bokk de Barthélémy Dias", rapporte le journal, ajoutant que "ces derniers désignent Dias comme l'artisan de la victoire de Abass Fall".

"Tawawou lave à grande eau Khalifa Sall", titre cette publication, L'As affichant "Taxawou Sénégal rejette la responsabilité [de cette défaite électorale] sur Barthélémy Dias et le reste de l'opposition".

Le journal ajoute que "pour le camp de Khalifa Sall, l'implosion de leur camp causée par la scission de Barthélémy Dias et de l'opposition au conseil municipal a offert au parti Pastef, au pouvoir, la victoire".

"Taxawou se défausse sur Barth et Pastef", selon WalfQuotidien. "Taxawou Sénégal ne parvient pas encore à avaler la pilule amère de l'élection au conseil municipal de Dakar. Lequel conseil a élu le responsable du parti Pastef, Abass Fall, maire de Dakar. Les proches de Khalifa Sall ont fait feu de tout bois, lors d'un point de presse, dénonçant des pratiques corruptrices et la posture adoptée par Barthélémy Dias", écrit la même publication.

Le journal Le Quotidien aborde dans sa livraison du jour le bilan macabre du naufrage d'une pirogue au large de la Mauritanie. "Plus de 40 morts et 80 disparus au large de la Mauritanie", lit-on à sa une.

Le journal rapporte qu"'une pirogue remplie de plus de 130 Sénégalais et Gambiens, partie de la Gambie, a fait naufrage dans la nuit de mercredi à jeudi au nord du port de Tanit en Mauritanie. Au moins 40 morts et 80 disparus [ont été enregistrés] après ce naufrage au large de la Mauritanie".

"Près de 80 morts, 17 rescapés", affiche de son côté EnQuête au sujet de ce nouveau drame de l'émigration clandestine survenu au large de la Mauritanie.

En Sport, les journaux se sont intéressés à la publication de la liste, jeudi, de 26 joueurs pour affronter le Soudan, le 5 septembre à Diamniadio, et la RDC, le 9 septembre à Kinshasa, pour le compte des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ces matchs seront marqués par le retour de Sadio Mané. Il avait manqué le dernier rassemblement des Lions.

"Sadio Mané de retour, première pour Moustapha Mbow", signale Le Soleil, précisant que "sur cette liste de 26 joueurs publiée par le sélectionneur Pape Thiaw, Sadio Mané signe son retour après avoir raté les deux dernières rencontres amicales contre l'Irlande et l'Angleterre".

"Les Lions prêts pour Kinshasa", indique de son côté L'Observateur.