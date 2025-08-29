Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Violents combats entre FARDC, Twiraneho, Red Tabara et M23 à Fizi

De violents combats opposent les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les milices Wazalendo, et une coalition rebelle composée des groupes Twirwaneho, Red Tabara et M23/AFC , depuis le mardi 26 août, dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi au Sud-Kivu.

Les affrontements sont concentrés dans le secteur de Mutambala, notamment autour du village de Rugezi, dans le groupement de Basimukuma-Sud. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues, provoquant la panique parmi les populations locales.

Selon Samy Kalonji Badibanga, administrateur du territoire, les rebelles cherchent à s'emparer de sites miniers stratégiques, notamment ceux de Misisi et Salamabila, riches en or et coltan. Samy Kalonji Badibanga accuse ces groupes armés de tenter de corrompre les autorités locales pour faciliter leur accès aux ressources naturelles.

Les combats ont déjà provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes qui vivent dans des conditions précaires, sans assistance humanitaire suffisante, exposées à des risques graves pour leur sécurité et leur survie.