Congo-Kinshasa: Examen d'État - Raïssa Malu salue la résilience des finalistes du Nord et du Sud-Kivu

À la veille de la publication des résultats de l'Examen d'État 2025 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, la ministre d'État à l'Éducation nationale et à la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a adressé une lettre ouverte empreinte d'émotion et de reconnaissance aux finalistes, à leurs familles, aux enseignants et aux communautés locales.

Ce message, relayé jeudi 28 août par le ministère sur son compte X, met en lumière le courage exceptionnel des élèves ayant affronté les épreuves dans un contexte marqué par la guerre et l'insécurité.

Dans sa correspondance, la ministre Malu rappelle que l'Examen d'État est bien plus qu'une simple évaluation scolaire.

« Il est un symbole de notre unité, un fil qui nous relie les uns aux autres, d'Est en Ouest, du Nord au Sud. Il nous rappelle que nous formons un seul peuple, une seule nation. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation », écrit-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré les violences et les occupations armées dans certaines zones, les finalistes ont tenu à passer cette épreuve décisive. Raïssa Malu salue leur détermination :

« Vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire dans un contexte marqué par la guerre, l'insécurité et les souffrances. Votre courage est une leçon pour toute la Nation ».

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

68 866 finalistes au Nord-Kivu, dont 32 391 filles

75 097 finalistes au Sud-Kivu, dont 34 092 filles

Ces statistiques illustrent la volonté des jeunes à poursuivre leur parcours éducatif, même dans les conditions les plus difficiles, laisse entendre la ministre.