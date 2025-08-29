Congo-Kinshasa: Après sa vidéo sur les réseaux sociaux, le commissaire principal Junior Mboso arrêté et auditionné

Le commissaire principal Junior Mboso Kazadi a été arrêté et placé sous interrogatoire à la direction des renseignements généraux de la Police nationale congolaise (PNC), a confirmé le porte-parole de la PNC, Julien Mavungu, jeudi 28 août.

L'arrestation fait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle l'officier dénonçait la complicité présumée de certains services de police dans la montée de la criminalité à Kinshasa et dans le pays. Il y annonçait également sa démission, affirmant qu'elle avait été refusée par sa hiérarchie.

Une démission jugée illégale

Le porte-parole de la police a rappelé que la démission dans les rangs de la PNC est strictement encadrée par la loi. Selon l'article 229 du statut du personnel de carrière, un policier ne peut démissionner que s'il a accompli au moins cinq ans de service continu, ce qui n'est pas le cas de Junior Mboso.

« Ce délai est augmenté de trois ans pour le Policier ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la Police nationale.

La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à sa carrière. Et il ne peut pas prétendre introduire une quelconque lettre de démission volontaire », a expliqué le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu.

De plus, la procédure exige une demande écrite, transmise par voie hiérarchique, et validée par l'autorité compétente.

Violation des règles internes

Julien Mavungu a également souligné que le recours aux réseaux sociaux pour annoncer une démission constitue une infraction aux règles disciplinaires de la PNC. L'affaire pourrait déboucher sur des sanctions internes ou même des poursuites judiciaires, selon l'issue des enquêtes en cours.

La vidéo de Junior Mboso a suscité de vives réactions dans l'opinion publique. Certains saluent son courage, d'autres dénoncent une atteinte à la discipline et à la hiérarchie policière.