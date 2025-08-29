Maroc: Festival Ciné plage Harhoura - Projection en compétition officielle du film 'Jalaldine'

Le long métrage "Jalaldine" du réalisateur Hassan Benjelloun a été projeté en compétition officielle, jeudi soir à la plage Sidi Abed à Harhoura, dans le cadre de la 6e édition du Festival Ciné plage Harhoura.

Le film retrace l'histoire d'un homme n'étant pas arrivé à accepter la mort de sa femme et décide de s'isoler jusqu'à ce qu'il trouve la lumière en lui. Vingt ans après, Jalal Eddine devient un maître soufi qui vit avec ses disciples, dans un parcours spirituel et méditatif qui le conduit à la réconciliation avec son âme et avec le monde qui l'entoure.

Inspiré de l'expérience mystique de Jalal Eddine Rumi, ce film dramatique, dans lequel l'artiste Yassin Ahjam joue le rôle principal, soulève des questions existentielles liées à la foi, à l'identité et à l'expérience soufie, dans un contexte marocain contemporain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benjelloun a affirmé que la réalisation de cette oeuvre à caractère spirituel et soufi s'inscrit dans la continuité de son parcours cinématographique, empreint de diversité de thèmes et de tendances. Il s'agit, selon lui, d'une invitation à la méditation et à l'écoute intérieure à travers une histoire humaine simple.

Au sujet du Festival Ciné plage, le réalisateur a souligné que cet événement cinématographique majeur connaît une évolution d'une édition à l'autre et se distingue par son ambiance familiale chaleureuse sur la plage de l'océan Atlantique, où un large public se retrouve dans un espace ouvert.

Organisée par l'Association marocaine des arts sans frontières, en partenariat avec la commune de Harhoura et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec la contribution du Centre cinématographique marocain, la 6e édition du Festival Ciné plage Harhoura se poursuit jusqu'à ce samedi.

Le programme comprend une projection de six films marocains en lice pour les prix "Sirènes de Harhoura", dans le cadre d'un programme officiel supervisé par le réalisateur et producteur Mohamed Abderrahman Tazi, président du jury.

Le festival propose également des activités parallèles, notamment des ateliers artistiques, des master class et des rencontres ouvertes avec des professionnels du secteur, afin de consolider son identité en tant qu'espace interactif qui rapproche le cinéma de son public dans un cadre balnéaire unique.