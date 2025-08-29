Maroc: Le secteur extractif clôture le 1er semestre 2025 sur une orientation favorable

29 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le secteur extractif a clôturé le premier semestre 2025 sur une orientation favorable, avec l'augmentation de la production de phosphate roche de 15,1%, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution recouvre une accélération de croissance entre le premier et le deuxième trimestres 2025, passant de +11,9% au T1 à +18,1% au T2-2025, explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Pour ce qui est des dérivés de phosphates, leur production s'est améliorée de 6,8% à fin juin 2025, après un raffermissement de 30,3% un an plus tôt.

Quant aux exportations de phosphates et dérivés, leur valeur s'est appréciée de 18,9% au S1-2025, après une augmentation de 9,2% un an auparavant, avoisinant les 46,6 milliards de dirhams.

Ce dynamisme fait suite à la hausse des ventes à l'étranger des dérivés de phosphates de 16% (après +10,1%) et à celle du phosphate brut de 51,4% (après -0,2%).

