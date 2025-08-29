Maroc: Royal Air Maroc, transporteur officiel de la Biennale de Sao Paulo

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) sera le transporteur officiel de la 36ème Biennale de Sao Paulo, principal événement d'art contemporain en Amérique latine qui se tiendra du 6 septembre 2025 au 11 janvier 2026.

Un communiqué de la représentation de la RAM au Brésil indique que ce partenariat inédit positionne la compagnie aérienne marocaine comme un lien logistique et culturel entre l'Afrique, le Brésil et les autres pays du Sud.

La même source ajoute que la RAM, qui a repris ses activités au Brésil il y a huit mois, sera chargée du transport des artistes et des oeuvres participant à l'exposition, facilitant ainsi la logistique de cet événement.

Ce partenariat est à la fois opérationnel et stratégique, poursuit-on : l'édition 2025, qui se tient sous le slogan «Tous les voyageurs ne parcourent pas les routes - De l'humanité comme pratique», rassemble des artistes de divers horizons et offre une perspective internationale mettant en valeur les pays du Sud, avec une présence significative d'artistes de renommée mondiale originaires d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, rapporte la MAP.

Le transport des oeuvres nécessite une infrastructure et une expertise logistique robustes, ainsi qu'un réseau aérien intégré pour acheminer au Brésil des oeuvres et des artistes de différentes régions, y compris celles ayant peu ou pas de liaison directe avec le Brésil.

C'est grâce à cette connectivité transcontinentale que Royal Air Maroc se distingue. Avec des vols réguliers entre Sao Paulo et Casablanca, la compagnie aérienne dessert plus de 90 destinations en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, rappelle le communiqué.

Certains participants africains à la Biennale arriveront à Sao Paulo par cette liaison, via le hub de Casablanca, une alternative efficace pour faciliter le transport international de l'exposition.

«Etre le transporteur officiel de la Biennale de Sao Paulo témoigne de la volonté» de tisser des liens entre le Brésil, le Maroc et le reste du monde, a affirmé Othman Baba, directeur régional de la RAM pour l'Amérique du Sud.

Il a fait remarquer que «l'art a le pouvoir de créer des ponts entre les territoires et les peuples, et nous sommes là pour faciliter ces rencontres. Le Brésil est stratégique pour notre compagnie, et ce partenariat représente une étape importante dans notre démarche d'intégration Sud-Sud, en tant que compagnie aérienne transnationale», a-t-il ajouté.

Le parrainage de la Biennale s'inscrit dans le cadre des activités institutionnelles de la RAM, qui soutient depuis des années des festivals de cinéma, de musique et d'art contemporain dans le cadre d'une stratégie de soft power et de rapprochement entre les cultures du Sud.

A ce propos, Othman Baba a souligné que «le Maroc est un pays multiculturel avec une infinie diversité d'artistes. Et, comme nous, le Brésil a de fortes racines africaines. Faire venir des talents du Ghana, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de tant d'autres pays, reconnus mondialement et considérés comme brillants par les commissaires de la Biennale de Sao Paulo, est une opportunité concrète de mettre en pratique la coopération Sud-Sud ».

Pour sa part, Andrea Pinheiro, présidente de la Fondation de la Biennale de Sao Paulo, a précisé que ce rendez-vous culturel «est l'une des plus grandes expositions internationales au monde, réunissant, dans la ville de Sao Paulo, plus d'un millier d'oeuvres de centaines d'artistes issus des territoires les plus divers. Le partenariat avec Royal Air Maroc raccourcit les distances et ouvre la voie à un modèle de collaboration plus horizontal entre les pays du Sud», a-t-elle conclu.