Maroc: Oujda - Baisse de 0,3% de l'IPC en juillet dernier

L'indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet dernier, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la baisse de 0,9% de l'indice des prix des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l'indice des prix des produits non alimentaires, explique une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de l'Oriental.

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2025 concernent principalement les «Légumes» avec 5,2%, les «Poissons et fruits de mer» avec 4,9%, les «Huiles et graisses» avec 0,8% et le «Lait, fromage et oeufs» avec 0,4%. En revanche, les prix ont augmenté de 0,6% pour les «Viandes» et de 0,1% pour les «Fruits», rapporte la MAP.

Pour les produits non alimentaires, les prix des «Carburants» ont augmenté de 3,4%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une stagnation au cours du mois de juillet 2025, conséquence de la hausse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,3% et de la baisse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,3%.

La hausse des prix des produits alimentaires est due principalement à la hausse des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 0,2% et des «Boissons alcoolisées et tabac» de 3,5%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 3,1% pour le «Transport» à une hausse de 4,9% pour les «Restaurants et hôtels».

Quant à l'indice des prix à la consommation des sept premiers mois de l'année 2025, il a connu une hausse de 0,6% par rapport à la même période de l'année précédente due à la hausse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,7% et de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,4%.