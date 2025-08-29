Maroc: Nuits équestres du Salon du cheval d'El Jadida 2025 - Trois soirées sous le thème 'Mélodies des sabots'

La 16ème édition du Salon du cheval d'El Jadida 2025 s'annonce comme un rendez-vous artistique et émotionnel d'exception, avec trois soirées de spectacles équestres grandioses prévues les 1er, 3 et 4 octobre sous le thème "Mélodies des sabots", véritables fresques vivantes où la tradition rencontre l'excellence.

Ainsi, cette édition, qui se tiendra du 30 septembre au 5 octobre prochains, marque un nouveau cap, portée par des artistes venus des quatre coins du monde, dont des représentants d'institutions marocaines de renom, souligne un communiqué des organisateurs.

Il s'agit notamment de la première apparition en Afrique des chevaux du Haras de Szilvásvárad (Hongrie), référence mondiale de l'attelage et du dressage du cheval lusitanien, qui promet une performance mêlant rigueur et poésie.

Dans le même sillage, Christophe et Max Hasta Luego, duo père-fils emblématique, offriront des numéros spectaculaires, entre voltige et liberté, marqués par une grande sensibilité.

De leur côté, Kevin Ferreira et Jérôme Sefer feront vibrer le public avec leurs chevaux comtois dans une chorégraphie à la fois rythmée et généreuse.

Bartolo Messina, surnommé "celui qui murmure à l'oreille des chevaux", présentera un dressage en liberté d'une intensité rare, aux côtés de son neveu Sasa Improta, jeune étoile de la scène équestre internationale.

La tradition marocaine brillera également à travers l'Académie des arts équestres de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), avec trois tableaux originaux réunis sous le thème "Lumières équestres".

Pour sa part, la cavalerie de la Gendarmerie Royale offrira un carrousel d'une technicité et d'une élégance remarquables, tout autant que la cavalerie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, connue pour ses prestations spectaculaires et rigoureuses.

Pour la première fois, le Salon proposera trois soirées consécutives, répondant à l'enthousiasme grandissant d'un public toujours plus nombreux. Entre virtuosité, émotion et émerveillement, cet événement équestre incontournable invite à un véritable voyage au coeur du patrimoine et de la passion, célébrant le lien intemporel qui unit l'Homme et le cheval, conclut le communiqué.