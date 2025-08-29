Maroc: Ras El Ma, une destination promise à un grand développement touristique

Zone touristique très connue dans la région de l'Oriental, Ras El Ma (Cap de l'Eau, Ras Kabdana ou Kabouyawa) est située dans la province de Nador sur les rives de la mer Méditerranée, dans un emplacement stratégique qui en fait un trait d'union entre la station balnéaire de Saïdia et l'embouchure de la Moulouya qui est classée «Site Ramsar» et Site d'Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE).

Ras El Ma est devenue au fil des années l'une des destinations touristiques les plus prisées dans la région de l'Oriental, grâce à ses richesses naturelles fascinantes qui la distinguent des autres sites.

Outre son sable fin et doré, idéal pour les loisirs en famille et les activités de plage, la plage de Ras El Ma se caractérise par ses eaux claires et calmes, offrant un véritable havre de paix pour les estivants, notamment les enfants et les familles.

De l'autre côté de la plage, se dressent des falaises rocheuses naturelles qui sont devenues un lieu de prédilection pour les aventuriers et les plongeurs, créant une atmosphère dynamique et stimulante.

Cette ambiance tranquille, idéale pour des vacances en famille relaxantes et la pratique d'activités sportives, fait de Ras El Ma une zone touristique captivante qui satisfait tous les goûts et offre intimité et particularité sur la côte méditerranéenne marocaine.

Outre sa grande plage, cette petite ville possède également un port de pêche traditionnel, un contributeur majeur à l'économie locale, et de nombreux restaurants proposant des plats de poissons et de fruits de mer typiques se trouvent à proximité.

Avec son offre touristique (plage, paysages, gastronomie et hébergement adapté aux différents budgets), Ras El Ma réserve à ses visiteurs une expérience riche et variée entre nature et culture.

Ce mélange enrichissant, alliant détente, découvertes et environnement accueillant, laisse une impression profonde et positive sur les visiteurs, qui apprécient leur expérience unique dans cette localité de la région de l'Oriental.

A ce propos, Hassan, citoyen marocain résidant en Suède, a exprimé son admiration pour la beauté du lieu, vantant sa magnifique plage, ses poissons abondants et son atmosphère animée.

De son côté, Mohamed Ali, un visiteur fidèle de la région, a souligné que l'attrait de Ras El Ma ne se limite pas à la singularité de ses paysages et de sa position géographique, mais s'étend aussi à la gentillesse de ses habitants et à son cadre de vie familial, la qualifiant comme l'une des meilleures destinations au Maroc.

Grâce à ses attraits naturels et touristiques, et sa proximité de zones écologiques présentant des caractéristiques environnementales et une biodiversité remarquables, Ras El Ma s'impose comme une destination promise à un grand développement touristique.