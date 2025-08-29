Maroc: 'Réluctance', nouvelle pièce de la compagnie Hib'Art pour le théâtre

29 Août 2025
Libération (Casablanca)

La première représentation de "Réluctance", nouvelle pièce de la compagnie Hib'Art pour le théâtre, aura lieu le 1er septembre au Théâtre Al Mansour à Rabat.

Cette création théâtrale, présentée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) en partenariat avec le Théâtre Aquarium, est écrite par Chaymae El Mouzaine et mise en scène par Adil Abatourab, indique la compagnie dans un communiqué.

"Réluctance" met en scène l'histoire de Radia, une femme réduite au silence par des années de domination conjugale. Mais ce mutisme, loin de l'éteindre, s'accumule, s'intensifie, et finit par explose en une force qui renverse les rapports de pouvoir.

Entre langage poétique, jeu corporel et chorégraphie, le spectacle, interprété par Jalila Talemsi, Zineb Alji et Amine Talidi, épouse le tumulte intérieur de son héroïne, entre soumission imposée et irrépressible désir de liberté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Réluctance" n'est pas seulement une pièce de théâtre, mais également une voix

qui s'élève contre le destin imposé, et une invitation à croire en la puissance transformatrice de la parole, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.