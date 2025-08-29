Algérie: Foot (décès d'Issaâd Dohmar) - Le président de la FIFA rend hommage à l'ancien président de la FAF

ALGER — Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rendre un vibrant hommage au regretté, Issaâd Dohmar, ancien Président de la Fédération algérienne de football (FAF) entre 1984 et 1986, décédé lundi 18 août dernier, à travers une lettre envoyée au président de l'instance fédérale,M. Walid Sadi.

"C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien joueur international et ancien Président de la FAF, Issaâd Dhomar. Figure du football algérien, ayant marqué l'histoire du football national, reconnu pour son dévouement pour le développement du sport en Algérie, son héritage et sa carrière sur et en dehors du terrain ne seront pas oubliés. Il nous manquera vraiment", a écrit Infantino dans son message de condoléance.

Joueur international, avec deux sélections en équipe nationale, lors des premiers matchs historiques en 1963, le défunt avait joué, au niveau des clubs, avec le Sporting Club Universitaire d'El Biar et de la Jeunesse Sportive d'El-Biar, marquant les esprits par son talent et son engagement.

Par la suite, il a continué à servir le football algérien en occupant diverses fonctions, dont celle de Président de la Fédération Algérienne de Football entre 1984 et 1986, période coïncidant avec la qualification de l'Algérie pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 au Mexique.

"Au nom de la communauté internationale du football, nous tenons à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération Algérienne de Football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches d'Issaâd Dhomar.

Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile", a conclu le président de la FIFA dans son message.