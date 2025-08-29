Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a accordé, jeudi 28 août 2025, une audience à la délégation de Centre d'Appui Scolaire pour la Formation de l'Élite du Congo ainsi qu'aux élèves et responsables de l'Institut Saint Joseph Bonsomi de N'djili, sacrés champions de la finale nationale du concours «Génies en Herbe - Trophée Patrick Muyaya».

Accueillie dans son cabinet de travail, la délégation est venue présenter son trophée et partager son expérience enrichissante à l'issue de cette compétition intellectuelle qui met en valeur le savoir, l'excellence et le talent des jeunes congolais.

Saluant la performance remarquable des élèves de l'Institut Saint Joseph Bonsomi, le Ministre Patrick Muyaya a rappelé l'importance de l'éducation et de la promotion de l'intelligence Congolaise dans la construction d'un Congo moderne.

« D'abord, je suis heureux de voir que la passion que nous avions à l'époque, est encore partagée aujourd'hui par les jeunes écoliers. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on n'a que l'équipe championne, mais c'était une compétition qui avait des équipes qui sont venues des provinces. Votre victoire est une source de fierté nationale. Elle démontre que l'avenir de notre pays repose entre des mains ambitieuses et déterminées », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et de poursuivre :

« C'est illustratif justement de voir cette jeunesse qui bouillonne au sens de la connaissance et de la culture générale. Si je dois faire les calculs, le ratio de ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis devenu, je crois que j'ai dévrai une grande partie à ce que j'ai appris comme journaliste. Disons plutôt comme herbogéniste, comme on l'est dit aujourd'hui, comme un élève qui a pratiqué l'ingénieur en herbe, parce que c'était une connaissance générale. Nous lisions tout et nous nous intéressions à tout.

Et c'est aussi ça qui a donné les ferments du métier que j'ai exercé plus tard, le journalisme. Et donc aujourd'hui, c'est avec un sentiment de fierté que j'accueille les jeunes champions. Ils ne sont pas seulement brillants parce qu'ils sont ingénieurs en herbe, mais ils sont brillants, y compris par leurs résultats. D'ailleurs, il y a l'un d'eux qui a fait 84.

C'est illustratif de ce que les jeunes ou les élèves d'aujourd'hui doivent avoir comme esprit. Parce que dans un avenir proche, ils seront là où nous sommes. Et pour être là où nous sommes, et pour être en mesure, pour ce qui me concerne, de porter la parole de la République, vous devez être cultivés, vous devez être formés. Et cette culture commence à cet âge.

Et donc aujourd'hui, en les recevant, c'est une marque de soutien et d'encouragement pour les jeunes qui vont nous suivre, pour qu'eux aussi, les moments venus, s'associent à la grande compétition qui va être organisée après les démarrages de l'année scolaire en cours, pour que là aussi, nous puissions avoir ces viviers, des enfants qui vont s'intéresser à la fois à notre histoire, mais aussi à l'histoire mondiale, pour que nous puissions être sûrs que nous formons des jeunes qui seront en mesure de relever leur vie ».

De son côté, le Centre d'Appui Scolaire pour la Formation de l'Élite du Congo, initiatrice de ce projet, à travers son coordonnateur Metouschélah Yubu, a exprimé sa gratitude au Ministre pour son accompagnement et pour avoir donné son nom au trophée, symbole de reconnaissance et de motivation pour la jeunesse.

« Je suis très heureux d'être ici présent. Déjà, le fait que le ministre ait accepté de nous accueillir, vu qu'il était lui-même un ancien joueur de génies en herbe, c'est une réelle joie. Déjà, je remercie mon équipe de m'avoir assisté du début jusqu'à la fin de mon parcours scolaire. Et au sein de cette équipe, nous avons toujours fait de notre mieux, de toujours nous surpasser et de toujours être différent des autres élèves.

Nous espérons interagir avec d'autres écoles et d'autres provinces l'année prochaine. Et bien entendu, nous allons refaire cet exploit. L'année prochaine, l'Institut Saint-Joseph Bonsomi sera une fois de plus champion national », a déclaré Christian Ngungampimpa, capitaine de cette école.

Cette troisième édition de la finale nationale de la compétition Interscolaire de la langue française Intellect Quiz (jeu des questions- réponses, du type Génies en herbe) qui s'est tenue du 5 au 8 août dernier au Centre Wallonie- Bruxelles à Kinshasa, a connu la participation des écoles venues de cinq provinces :

- Institut Muenze à Velela de Mbanza-Ngungu (Kongo Central) ;

- Collège Saint François de Kikwit (Kwilu) ;

- Institut Saint Joseph/Bonsomi de Kinshasa ;

- Collège Kubama de Kisantu (Kongo Central) ;

- Club de lecture Wallonie-Bruxelles.

Elle fut un succès grâce au soutien du ministre de la Communication et Médias/Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, ancien joueur de génies en herbe de l'école Bokeleale et mécène.

«C'est grâce à Son Excellence Patrick Muyaya Katembwe que nous avons organisé ce programme éducatif, nous avons déplacé les écoles championnes venues des provinces jusqu'à Kinshasa. Nous nous préparons à l'organiser avec la participation de plusieurs écoles venues des provinces. Vous savez, cette année, il n'y a eu que cinq provinces qui ont représenté leurs provinces ici à Kinshasa. Mais nous visons à organiser, à éteindre un peu l'objectif d'aller plus loin, organiser avec les différentes provinces qui en ont besoin.

En clôturant cette audience, Patrick Muyaya a réitéré son engagement à soutenir les initiatives qui mettent en lumière la créativité et le potentiel des jeunes, et a encouragé les lauréats à poursuivre leur chemin d'excellence en restant des modèles pour leurs pairs.

«Pour cette édition, j'ai intervenu à titre personnel, mais dans la phase organisationnelle qui suivra, évidemment que je m'associerai avec mes collègues de l'Éducation Nationale ou de la Jeunesse pour voir dans quelle mesure nous pouvons donner un coup de pouce à cet exercice qui paraît simple, mais qui en réalité prépare les jeunes à l'avenir, prépare les jeunes en ayant suffisamment de culture générale et d'informations pour leur permettre, pourquoi pas demain, de devenir comme Patrick Muyaya.

De ce point de vue, nous allons mobiliser les autres collègues du gouvernement et ensemble avec les organisateurs, nous verrons comment amplifier l'initiative, évidemment que nous associerons aussi la télévision nationale. Parce qu'il y a aussi une expertise à ce niveau-là dans l'organisation des compétitions de génies en herbe, pour être sûr que nous aurons donné le coup de pouce qu'il faut à ces jeux télévisés, mais qui en réalité préparent la vie».