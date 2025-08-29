Congo-Kinshasa: Maniema - Guy Kabombo déclare la guerre à la spoliation des camps militaires !

Sans un moment de répit, le Vice-Premier Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Maître Guy Kabombo Muadiamvita, poursuit son itinérance dans la province du Maniema. Loin d'une simple visite de courtoisie, ce déplacement s'est transformé en une véritable mission d'inspection et d'action, démontrant une volonté ferme de s'attaquer aux problèmes qui minent les conditions de vie et de travail des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Actions immédiates pour les troupes et leurs familles

Le VPM a entamé sa mission en se rendant sur les sites de cantonnement de Tomenga et de Katako, dans la chefferie de Kayulu, pour évaluer personnellement les conditions de casernement des militaires. Poursuivant sur sa lancée, il a visité l'hôpital militaire de la garnison de Kindu. Face au constat d'un manque criant d'équipements de laboratoire et de produits de première nécessité, Maître Guy Kabombo Muadiamvita a réagi sur-le-champ en débloquant les moyens financiers nécessaires pour combler ces lacunes.

Allant plus loin, il a annoncé une mesure structurante : la construction prochaine d'un hôpital militaire de référence, moderne et digne de ce nom, s'inscrivant dans le vaste programme de modernisation des infrastructures militaires voulu par le Commandant Suprême.

Un constat malheureux au camp Makuta et une fermeté affichée

Le moment le plus marquant de cette visite fut sans doute l'arrêt au camp Makuta. Le VPM de la Défense y a fait le « constat malheureux » d'une spoliation à grande échelle du domaine militaire. Il a pu voir de ses propres yeux le drame des familles de militaires, déguerpies de force et contraintes de se loger dans la cité à des coûts exorbitants, bien au-delà de leurs modestes moyens. Cette situation intolérable a visiblement marqué le numéro un de la Défense, qui a promis de s'attaquer à ce fléau.

Proximité avec la population et stratégie sécuritaire

Faisant fi des risques sécuritaires dans une zone sous contrôle des groupes armés dits « Wazalendo », Guy Kabombo Muadiamvita a démontré une accessibilité et une proximité rares. Il a arrêté son cortège à plusieurs reprises pour échanger directement avec les villageois, les écouter et leur rassurer que tous les efforts sont déployés pour un retour imminent et durable de la paix.

Cette approche de terrain a été complétée par une dimension stratégique. En présence des députés nationaux élus du Maniema, le VPM a présidé une deuxième réunion du comité provincial de sécurité. Au coeur des débats : les questions sécuritaires cruciales et la gestion complexe du dossier des groupes armés.

Infatigable, il a conclu ses journées par une série d'audiences avec les différentes couches de la population civile, prêtant une oreille attentive à leurs préoccupations et suggestions pour consolider la paix et la stabilité dans la province. Cette tournée au Maniema s'affirme ainsi comme le symbole d'une nouvelle dynamique, alliant fermeté, écoute et actions concrètes pour le bien-être des forces armées et de la population.